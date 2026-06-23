"Empezará el empalme y mi retirada": pese a no reconocer resultados, Petro ya anticipa transición

En una extensa publicación, el presidente Gustavo Petro aseguró que habrá una transición hacia el nuevo gobierno y sugirió que su papel político continuará una vez deje el poder.

“Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, fue la frase con la que cerró un largo mensaje en el que volvió a criticar el sistema electoral del país y la injerencia de Estados Unidos en las votaciones.

Aunque aseguró que respetará los escrutinios, Petro insistió en que existen elementos que, a su juicio, deberían llevar a un debate sobre la legitimidad de las elecciones.

“Dije que obedeceré a los jueces de escrutinio y yo cumplo mi palabra”, escribió, pero luego planteó dudas sobre qué mecanismos existen para verificar las denuncias sobre una supuesta intervención externa en el proceso electoral colombiano.



El mandatario sostuvo que la soberanía popular, principio fundamental de la Constitución, habría sido afectada por factores ajenos a la voluntad de los votantes.

Gustavo Petro en evento público en Cali. Foto: Presidencia.

Cabe recordar que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, apoyó al candidato ganador, Abelardo De La Espriella, y aseguró que ahora la relación entre ambos países mejoraría con el nuevo Gobierno.

Petro afirmó que “la intervención directa del presidente Donald Trump anula las elecciones en Colombia” y sostuvo que dicha actuación contradice principios contenidos en tratados internacionales y en la propia Constitución colombiana.

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En ese contexto, el mandatario comparó la situación de Colombia con Rumania, donde según él, decisiones judiciales europeas derivaron en la anulación de unas elecciones por presuntas interferencias externas y solicitó que se analice la situación colombiana bajo los mismos criterios aplicados en Europa.

Sin embargo, cabe recordar que varias de las organizaciones internacionales que acompañaron el proceso en Colombia, han informado que todo se hizo con transparencia, orden y sin denuncias ni evidencias de fraude. Incluso, han mencionado que el sistema electoral es ejemplo en la región.

Pese a sus denuncias, Petro habló de la necesidad de abrir espacios de diálogo y entendimiento entre sectores políticos profundamente divididos tras la contienda electoral.

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En la parte final de su mensaje, el mandatario insistió en que el país enfrenta un momento decisivo y llamó a construir acuerdos para evitar nuevas fracturas sociales. “Estamos partidos por mitad y es hora de reconocernos, respetarnos y acordar”, afirmó.