“Es el líder indiscutible de este proyecto”: María J. Pizarro por declaración de Petro sobre campaña

La campaña para la segunda vuelta presidencial de Colombia se calentó, nada más comenzar, con insultos, denuncias y desafíos entre los dos candidatos, el izquierdista Iván Cepeda y el ultraderechista Abelardo De La Espriella, en su afán por conquistar al electorado que les fue esquivo en las elecciones del domingo.

En diálogo con Mañanas Blu, la jefe de debate de Iván Cepeda, María José Pizarro, aseguró que, esperan que el presidente Gustavo Petro no se aparte de su cargo, pero dejó claro que el mandatario es el líder natural del proyecto político.

El presidente Gustavo Petro ha causado polémica por cuenta de su participación política a través de mensajes en sus redes sociales sobre la campaña de Iván Cepeda. En su escrito, Petro aseguró que, a pesar "de las debilidades de la campaña progresista" del senador Cepeda, van "a ganar y derrotar al fascismo".

"Se necesitan tres millones de votos más (...) A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular los que serán enfrentados con violencia, las mafias armadas ya han hecho eso recientemente", señaló el presidente.

En ese mismo mensaje señaló que se pondrá frente a la situación, afirmó: "Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”.

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Presidente Gustavo Petro en elecciones presidenciales 2026 Foto: AFP

María José Pizarro, jefe de debate de dicha candidatura, aclaró el rol del mandatario y la hoja de ruta para la segunda vuelta. Pizarro fue enfática en señalar que, a pesar de sus funciones institucionales, Petro sigue siendo la brújula política del sector progresista.

El liderazgo de Petro y su papel en la campaña

Ante las dudas sobre si el presidente Petro intervendrá directamente o si se ha planteado renunciar para hacer campaña, Pizarro descartó esta última posibilidad, aunque subrayó su importancia ideológica. "El presidente Gustavo Petro es líder indiscutible de este proyecto político", afirmó la senadora. Según Pizarro, esto implica que, como líder, posee posiciones políticas claras, aunque deba ceñirse a la ley en el ejercicio de su cargo.

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Respecto a la intención del mandatario de ponerse "al frente" de la estrategia, Pizarro indicó que esperan que no renuncie a su rol como presidente y que aún deben evaluar los detalles de esas conversaciones. Sin embargo, recalcó que "no deja de ser el líder uno, el líder político de este proyecto".

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

La campaña ha identificado áreas críticas que requieren ajustes inmediatos tras el avance de Abelardo De La Espriella. Pizarro señaló que es necesario fortalecer el trabajo territorial y la presencia en las calles, así como la estrategia en redes sociales

Pizarro contrastó esto con los encuentros de Cepeda con figuras como Claudia Sheinbaum, calificándolos de cercanía entre fuerzas hermanas sin usurpación de funciones diplomáticas.

Los resultados de la primera vuelta

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10,3 millones de votos (43,74 %), y Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente Gustavo Petro, recibió 9,6 millones, (40,90 %), resultado que pone a la izquierda con una desventaja de 673.138 votos en la línea de partida.

Escuche aquí la entrevista: