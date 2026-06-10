“Es un despropósito”: mininterior cuestionó auto que plantea suspensión provisional del presidente

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la suspensión provisional planteada por la representante Gloria Arizabaleta contra el presidente Gustavo Petro y aseguró que dicha medida carece de sustento constitucional, al considerar que una sola congresista no tiene facultades para apartar al jefe de Estado de sus funciones.

Según explicó el ministro, la Constitución establece un procedimiento específico para cualquier eventual suspensión de un presidente en ejercicio. Señaló que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cumple una función de instrucción e investigación, mientras que la plenaria de la Cámara actúa como ente acusador. Posteriormente, sería el Senado de la República de Colombia la instancia facultada para adoptar una decisión de esa magnitud.

El jefe de la cartera política sostuvo que el documento conocido hasta ahora plantea que la propia representante investigadora podría decretar una medida cautelar de suspensión, interpretación que calificó como improcedente. A su juicio, no se ha activado ninguna de las etapas previstas constitucionalmente para un eventual proceso contra el mandatario y, por tanto, no existe un camino jurídico que permita materializar una suspensión presidencial en las condiciones planteadas.

Benedetti también rechazó que el caso pueda interpretarse como una estrategia del Gobierno para victimizar al presidente y, por el contrario, afirmó que existe una “retaliación” y una “persecución” contra el jefe de estado por sus posiciones políticas y por defender públicamente su gestión. Aunque reconoció mantener una relación personal con Arizabaleta, señaló que no ha hablado con ella sobre la decisión y calificó lo ocurrido como “un despropósito”.

