“Esta es la elección más importante en la historia de Colombia”: senador de EEUU Bernie Moreno

En entrevista con Juan Camilo Merlano en Washington, Bernie Moreno declaró que las elecciones en Colombia tienen que ser libres y seguras y confirmó que viajará a Colombia para observar los sufragios junto a un grupo de otros senadores estadounidenes.

Ante la pregunta de si su presencia en el país podría generar incomodidad en el presidente Gustavo Petro, Moreno descartó esa posibilidad y aseguró que ha tenido una relación cordial con el mandatario colombiano.

“No creo que sea así. Me recibió muy bien. La última vez que estuve allá me ofreció un almuerzo muy bueno y hasta regalos, todo con sonrisas”, afirmó el senador, quien además recordó que posteriormente recibió a Petro en Estados Unidos junto al presidente Donald Trump.

Moreno destacó la relevancia del momento político que atraviesa Colombia y calificó los comicios como un punto de inflexión. “Esta es la elección más importante en la historia de Colombia”, señaló, al tiempo que subrayó la necesidad de que el proceso se desarrolle en condiciones de seguridad y transparencia.



Bernie Moreno será observador en elecciones del 31 de mayo en Colombia Foto: suministrada

En ese contexto, hizo referencia a las amenazas que han recibido algunos candidatos presidenciales, y recordó el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El senador republicano advirtió que este tipo de hechos no deben repetirse. “Algo como lo de Miguel Uribe Turbay no puede volver a pasar. Colombia tiene que dejar la violencia política en el pasado”, expresó.

Moreno también se mostró optimista frente al desarrollo de la jornada electoral y recalcó el papel determinante de los ciudadanos. “Yo soy bien optimista. Creo que el resultado está en manos de la gente de Colombia. Ellos tienen que decidir qué futuro quieren”, dijo.

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En materia de relaciones internacionales, Moreno insistió en la importancia estratégica de Colombia para Estados Unidos y la región. Señaló que el país debería consolidarse como un socio clave dentro de lo que denominó el “Shield of the Americas”, una visión de cooperación hemisférica en seguridad y desarrollo.

“Es importantísimo que Colombia sea el aliado más importante de los Estados Unidos en el continente”, concluyó el senador.

La presencia de observadores internacionales suele ser interpretada como un respaldo a la transparencia electoral, en un contexto en el que distintos sectores han pedido garantías para el desarrollo de una campaña libre de violencia y presiones.