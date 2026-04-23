Bernie Moreno, congresista estadounidense de Ohio, estará en Colombia la última semana de mayo para ser observador en las elecciones presidenciales de primera vuelta. Moreno pertenece al partido Republicano y ha sido un fuerte crítico del presidente Gustavo Petro.

La confirmación la hizo Moreno en una reunión que sostuvo con los congresistas José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, quienes están actualmente en Estados Unidos.

"El senador Bernie Moreno nos acaba de confirmar que estará el 31 de mayo en Colombia como observador de la primera vuelta presidencial. Esto es una garantía porque tiene que ser un proceso serio y transparente ante los ojos del mundo, así que afortunadamente tenemos ese reporte y es un motivo de tranquilidad para Colombia y Estados Unidos", dijo Uscátegui.

Bernie Moreno será observador en elecciones del 31 de mayo en Colombia Foto: suministrada

Justamente este jueves el registrador Hernán Penagos se había referido a la presencia de observadores internacionales en las elecciones.



"En las elecciones de primera vuelta del 31 de mayo el número de organizaciones de observadores electorales que va a asistir será el más alto en toda la historia de Colombia. La presencia de países, de embajadas, a través de observadores internacionales no es extraña. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, hace cuatro años también tuvo una presencia importante de observadores acompañando el proceso electoral de presidencia", dijo Penagos.