Colombia envía nota de protesta a Estados Unidos por declaraciones de Trump contra Petro

La Cancillería de Colombia envió ayer 5 de enero una nota de protesta formal al Gobierno de Estados Unidos en rechazo a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien calificó de “enfermo” al mandatario colombiano Gustavo Petro y afirmó que no descartaba una intervención similar a la ocurrida en Caracas.

El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno colombiano como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado.

Como parte del manejo diplomático de la crisis, este martes se llevará a cabo una reunión en el Palacio de San Carlos entre la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, y el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. El encuentro busca abordar las crecientes tensiones bilaterales y sentar una posición clara frente a los señalamientos del mandatario estadounidense.

Cabe mencionar que Colombia ha cuestionado públicamente, a través de la cancillería, la intervención de EEUU en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Para el país se trató de una violación a la soberanía del vecino país y un incumplimiento al derecho internacional. Por este motivo, el país ha convocado reuniones en organismos como la ONU, en la que expresó el rechazo a la operación militar; y más recientemente a la OEA, en donde intervendrá hoy el vicecanciller Mauricio Jaramillo.



En esta sesión, que se realizará a las 10 de la mañana, Jaramillo endurecerá la postura de Colombia y advertirá que EEUU está amenazando la soberanía del país.