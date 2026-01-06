En vivo
Colombia envía nota de protesta a Estados Unidos por declaraciones de Trump contra Petro

El pronunciamiento fue considerado por el Gobierno colombiano como una intromisión inaceptable en los asuntos internos del país y un ataque directo al jefe de Estado.

