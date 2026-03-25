Portales de TransMilenio donde podrá inscribir su cédula para votar en las elecciones presidenciales

La Registraduría anunció que a partir de hoy y hasta el próximo martes 31 de marzo, los ciudadanos podrán cambiar su puesto de votación en los nueve portales de TransMilenio: El Dorado, Usme, Portal 80, Norte, Américas, Suba, 20 de Julio, Sur y Tunal.

La iniciativa de TransMilenio es involucrar a la comunidad usuaria para fortalecer la pertenencia por Bogotá. Foto: TransMilenio.

Acceder a este trámite es de forma gratuita y solo deben realizarlo aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia, que deseen ubicar un puesto de votación más cercano a su casa o trabajo o que hayan regresado al país de forma permanente; así como los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

De acuerdo con lo establecido en el calendario electoral, el próximo martes 31 de marzo finaliza el plazo para cambiar el puesto de votación con miras a las elecciones del 31 de mayo (primera vuelta presidencial). Cabe recordar que quienes ya realizaron este trámite para las elecciones de Congreso no deben hacerlo nuevamente para las elecciones presidenciales.

Foto puestos de Votación. Urnas elecciones Santander

En Bogotá, el trámite de inscripción también puede realizarse en 83 puntos de inscripción ubicados en centros comerciales, plazas de mercado y otros lugares estratégicos de la ciudad, así como en las 29 registradurías auxiliares de la capital.