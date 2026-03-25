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Portales de TransMilenio donde podrá inscribir su cédula para votar en las elecciones presidenciales

En Bogotá, el cambio de puesto de votación e inscripción de cédula también puede realizarse en 83 puntos de inscripción ubicados en centros comerciales, plazas de mercado y otros lugares estratégicos.

Estos son los portales de TransMilenio donde podrá inscribir su cédula para votar en las elecciones
Estos son los portales de TransMilenio donde podrá inscribir su cédula para votar en las elecciones
Foto: Registraduría
Por: Andrés Carmona Ospina
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Actualizado: 25 de mar, 2026

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