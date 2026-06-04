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Expresidente Santos advierte: principal desafío del próximo gobierno será garantizar gobernabilidad

Santos aseguró que, más allá de los retos en seguridad, salud, energía y finanzas públicas, la capacidad de construir consensos políticos será clave para impulsar reformas y enfrentar los desafíos del país.

Juan Manuel Santos
Juan Manuel Santos
Foto: @JuanManSantos
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

El expresidente Juan Manuel Santos afirmó que el mayor reto que enfrentará el próximo gobierno no estará únicamente en asuntos como la seguridad, la situación fiscal, la salud o la energía, sino en la capacidad de lograr gobernabilidad desde el inicio de su mandato.

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Según Santos, la administración que asuma el poder deberá trabajar en la construcción de acuerdos entre las diferentes corrientes políticas para sacar adelante las reformas necesarias y responder a los desafíos que enfrenta el país.

“El reto que va a tener el próximo gobierno apenas se posesione es poder conciliar a las diferentes corrientes políticas para lograr acuerdos y reformas que solucionen esos retos”, señaló a través de su cuenta de X.

El exmandatario destacó que la clave estará en tender puentes y promover consensos, tal como, aseguró, ocurrió durante su administración. Recordó que, al llegar a la Presidencia, invitó a participar en su gobierno a quienes habían sido sus rivales en la contienda electoral e incorporó varias de sus propuestas.

Santos sostuvo que esa estrategia permitió aprobar leyes e implementar políticas públicas que, en su concepto, generaron resultados positivos en áreas como el desarrollo social, la economía, la seguridad, las relaciones internacionales y la infraestructura.

Para el expresidente, la capacidad de construir mayorías y mantener el diálogo político será determinante para que el próximo gobierno pueda avanzar en la solución de los problemas más urgentes del país.

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