Expresidente Santos advierte: principal desafío del próximo gobierno será garantizar gobernabilidad

El expresidente Juan Manuel Santos afirmó que el mayor reto que enfrentará el próximo gobierno no estará únicamente en asuntos como la seguridad, la situación fiscal, la salud o la energía, sino en la capacidad de lograr gobernabilidad desde el inicio de su mandato.

Según Santos, la administración que asuma el poder deberá trabajar en la construcción de acuerdos entre las diferentes corrientes políticas para sacar adelante las reformas necesarias y responder a los desafíos que enfrenta el país.

“El reto que va a tener el próximo gobierno apenas se posesione es poder conciliar a las diferentes corrientes políticas para lograr acuerdos y reformas que solucionen esos retos”, señaló a través de su cuenta de X.

El exmandatario destacó que la clave estará en tender puentes y promover consensos, tal como, aseguró, ocurrió durante su administración. Recordó que, al llegar a la Presidencia, invitó a participar en su gobierno a quienes habían sido sus rivales en la contienda electoral e incorporó varias de sus propuestas.



Santos sostuvo que esa estrategia permitió aprobar leyes e implementar políticas públicas que, en su concepto, generaron resultados positivos en áreas como el desarrollo social, la economía, la seguridad, las relaciones internacionales y la infraestructura.

Para el expresidente, la capacidad de construir mayorías y mantener el diálogo político será determinante para que el próximo gobierno pueda avanzar en la solución de los problemas más urgentes del país.