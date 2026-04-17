Fajardo propone referendo para blindar la Constitución: “Es un antídoto contra la polarización”

En el marco de un debate sobre temas energéticos en Cartagena, el candidato presidencial Sergio Fajardo sorprendió al país al anunciar una iniciativa legislativa de gran calado: un referendo ciudadano para impedir cualquier modificación a la Constitución de 1991 mediante una asamblea constituyente durante la próxima década. La propuesta surge como una respuesta directa a lo que Fajardo considera una amenaza por parte del gobierno actual y sectores afines.



Un blindaje institucional hasta 2034

La iniciativa de Fajardo busca adicionar un artículo a la Constitución que garantice su estabilidad. Según explicó el candidato, el objetivo es que el blindaje se extienda por dos periodos presidenciales: “la garantía para que no se modifique la Constitución vía constituyente hasta 2034”.

Para Fajardo, la Constitución de 1991 representa un hito de unidad que debe ser preservado frente a las tensiones actuales. “La Constitución fue un llamado a unirnos”, enfatizó, señalando que, aunque la carta política permite reformas por sus propios mecanismos, este no es el momento para un cambio estructural de fondo.



Críticas al Gobierno y la polarización

Fajardo justificó su propuesta argumentando que el país atraviesa un periodo de confrontación peligrosa, exacerbada por la figura del presidente Gustavo Petro y sus opositores. “Estamos con un presidente que recurrentemente desprecia, viola la Constitución, la separación de poderes, lo que no le gusta lo patea, lo maltrata”, afirmó con dureza durante la entrevista.

El candidato advirtió que una asamblea constituyente en el clima actual sería catastrófica: “Ese momento es lo peor que puede haber para una asamblea constituyente... una constituyente hoy es confrontación y destrucción”.

Además, señaló que sectores vinculados al candidato Iván Cepeda ya estarían recolectando firmas para convocar a dicha asamblea, lo que considera un "salto al vacío".

La mecánica del referendo y el reto político.



Lograr este blindaje no será una tarea sencilla. Fajardo reconoció que el camino requiere la recolección de aproximadamente 3 millones de firmas, pasar por el Congreso de la República y superar el examen de la Corte Constitucional antes de llegar a las urnas.

A pesar de los obstáculos y de encontrarse actualmente en el cuarto lugar en las encuestas, el candidato se mostró decidido: “Nosotros nos vamos a inscribir, vamos a empezar a recoger las firmas... lo urgente es ponerlo en cada mente de Colombia que estamos en una situación crítica”.



Propuestas energéticas y sociales

Más allá de lo constitucional, Fajardo aprovechó para precisar su postura sobre el desarrollo energético. A diferencia de campañas anteriores, ahora apoya la realización de proyectos piloto de fracking condicionados a la evidencia científica: “La posición mía es hay que hacer los pilotos del fracking... si el conocimiento científico nos permite reconocer que se pueden hacer, hay que hacerlos”.

Asimismo, propuso para la Costa Caribe la creación de un “mínimo vital de energía para la gente del Caribe, teniendo en cuenta que algunos piensan que esto termina siendo eventualmente un incentivo perverso”.

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Escuche aquí la entrevista: