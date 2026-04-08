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Fiscalía revisó 13.000 grabaciones y concluyó que no hay interceptaciones legales a De La Espriella

El resultado de la revisión deja abierto un interrogante central: de dónde provino la información citada por el presidente Petro

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