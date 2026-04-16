Gobernadora del Meta a Iván Cepeda por faltar a debate: “No quiere decir qué hará en su gobierno”

En un reciente encuentro que buscaba sentar las bases de la relación entre el próximo mandatario de Colombia y las regiones, la gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, arremetió contra el senador Iván Cepeda por su ausencia en el foro de candidatos presidenciales.

El evento, diseñado para escuchar las propuestas de quienes aspiran a la Casa Nariño, contó con la presencia de la mayoría de los invitados, dejando la inasistencia de Cepeda como el punto de discordia de la jornada.



El "lunar negro" del foro presidencial

La gobernadora Cortés fue enfática al calificar la ausencia del senador como el único punto negativo de un evento que buscaba la articulación regional. Según la mandataria, a pesar de haber extendido invitaciones personales y garantizado un espacio de respeto, Cepeda decidió no asistir.

“De los siete invitados, solo un lunar negro ahí. Los seis... todos fueron con respeto a la academia, se les dio un espacio para que nos contara lo que quería... Lo invitamos al doctor Iván Cepeda. Yo misma lo llamé de mi teléfono personal, le dejé un mensaje, pero pues él creo que no le quiere contar a las regiones, ni al país, ni a la gente lo que quiere hacer en su Gobierno”, dijo.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

Cortés aclaró que se brindaron todas las garantías necesarias para un debate de altura: “La federación les mandó los mensajes a todos los candidatos presidenciales... nosotros le hemos dado todas las garantías a los candidatos, por supuesto, para que hicieran un evento como el que hicimos allá con altura, con respeto y con la academia”.



Respuesta a las acusaciones de sesgo político

Ante la justificación de Iván Cepeda, quien sugirió que no asistiría porque los gobernadores ya tenían candidatos definidos (mencionando a figuras como Paloma Valencia o Abelardo De La Espriella), la gobernadora respondió con dureza, recordando el marco legal que rige a los funcionarios públicos: “Se me hace rarísimo que alguien que ha estado en el Congreso que elegir las leyes, que sabe cómo funciona la Constitución Política puede indicar que que los funcionarios públicos, que son los gobernadores y alcaldes estén participando en política”.



Asimismo, instó al senador a presentar pruebas ante las autoridades competentes si considera que existe alguna irregularidad: “Doctor Iván Cepeda, si usted cree que algún gobernador está haciendo política, pues deberán de cada funcionarios denunciar si hay hechos irregulares”.

El objetivo de estos encuentros, según explicó la presidenta de la Federación de Departamentos, es evitar que se repita la desarticulación actual entre el nivel central y los territorios. Para ello, se está trabajando en un documento que recopila las necesidades más urgentes de las regiones.

Escuche aquí la entrevista: