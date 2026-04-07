Guerra de candidatos: Paloma y Cepeda se sacan los trapos al sol en el Congreso

Durante la última plenaria del Senado de la República se presentó un nuevo choque entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, esto luego de que Roy Barrerás, en diferentes medios de comunicación y en Mañanas Blu de Blu radio, asegurara que la liberación de capos del narcotráfico favorece al candidato del Pacto Histórico.

Según Barreras, uno de los errores fundamentales ha sido otorgar vocería política a delincuentes comunes, mencionando específicamente eventos como el "tarimazo" en Medellín, lo cual desmotiva a la fuerza pública y a la justicia.

Ante esto, la senadora y candidata Paloma Valencia reaccionó y mostró su inconformismo contra el manejo de campaña de Iván Cepeda. Aseguró que en los territorios existe una presión "criminal" a favor de su candidatura que "debe ser explicada a la opinión pública".

Paloma Valencia Foto: Blu Radio

La congresista del Centro Democrático también puso sobre la mesa denuncias relacionadas con presuntas presiones de grupos armados en territorios específicos para favorecer candidaturas, así como el impacto de decisiones judiciales que, según ella, estarían permitiendo la liberación de delincuentes.



“¿Aquí van a hacer combinación de formas de lucha y van a estar vinculándose con los violentos para poder ganar elecciones?”, cuestionó Valencia.

La respuesta de Iván Cepeda ante estas acusaciones, tanto de Valencia como de Barreras, fue tildar todo esto como "calumnias" sin pruebas y le recordó casos de paramilitarismo de los cuales, según él, el Centro Democrático debe responder.

"Porque lo que usted hace es eso, mentir, calumniar, Nunca prueba nada de lo que dice, así es fácil. Y ya que está aquí, le pido que le diga al hermano del jefe paramilitar de Yarumal, condenado a 28 años, que tenga la gentileza de explicarle al país si mientras su hermano comandaba la banda Los 12 Apóstoles él estaba enterado o no. De las masacres que se cometían en esa parte del país", aseveró.

Iván Cepeda X: @IvanCepedaCast

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Este enfrentamiento marca el segundo cara a cara entre ambos aspirantes presidenciales. Aunque Cepeda ha evitado participar en debates públicos organizados por medios de comunicación, el Congreso se ha convertido en un espacio alternativo donde se evidencian las diferencias ideológicas y estratégicas entre los candidatos.

