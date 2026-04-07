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Guerra de candidatos: Paloma y Cepeda se sacan los trapos al sol en el Congreso

Nuevo cruce de palabras en el debate electoral entre los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta en mayo, en especial por lo que sería el próximo Gobierno.

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