"Hoy fue una jornada democrática impecable": Fedepartamentos rechaza declaraciones de Petro

La gobernadora del Meta y presidenta de la Federación Nacional de Departamentos, Rafaela Cortés, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su desconocimiento de los resultados electorales de la primera vuelta presidencial.

La presidenta de la Federación, por medio de un mensaje de su cuenta de X, defendió la transparencia y legitimidad de una jornada que contó con garantías plenas para ciudadanos y candidatos.

No presidente Gustavo Petro, usted no puede desconocer desde ningún punto de vista y sin ninguna evidencia los resultados de este domingo señaló la gobernadora

En su mensaje, la mandataria destacó el trabajo en conjunto de la Registraduría, los jurados de votación, los organismos de control y la fuerza pública durante toda la jornada electoral.

Asimismo, anunció una reunión extraordinaria de los gobernadores para respaldar institucionalmente el proceso electoral y sus resultados de cara a la segunda vuelta presidencial, que recordemos se realizará el próximo domingo 21 de junio.



“Los gobernadores de Colombia somos garantes del proceso y lo respaldamos, así como sus resultados y por ello hemos convocado una reunión extraordinaria para rechazar de manera formal sus afirmaciones y proteger al país de cara a la segunda vuelta presidencial. La democracia señor presidente: ¡Se respeta!”, concluyó en su mensaje la gobernadora del Meta.