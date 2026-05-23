Iván Cepeda arremete contra el Banco de la República y las cortes en cierre de campaña en Cartagena

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzó fuertes críticas contra la Junta Directiva del Banco de la República, las altas cortes y sectores de la oposición durante el cierre oficial de su campaña en Cartagena, realizado este sábado en el sector de La Boquilla, donde reunió a miles de simpatizantes a una semana de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

En un discurso enfocado en la recta final de la contienda electoral, Cepeda aseguró que algunas decisiones institucionales han afectado el rumbo del actual Gobierno y acusó a diferentes sectores de intentar frenar las reformas impulsadas por la administración del presidente Gustavo Petro.

Uno de los cuestionamientos más fuertes estuvo dirigido al Banco de la República. El candidato sostuvo que las decisiones sobre tasas de interés han tenido un impacto negativo sobre la política económica del Ejecutivo. “La Junta Directiva del Banco de la República, con la medida de subir las tasas de interés, ha intentado asfixiar la política económica del Gobierno”, afirmó Cepeda desde la tarima.

¡GRACIAS, LA BOQUILLA Y CARTAGENA! pic.twitter.com/GbbRmsygRa — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 24, 2026

También cuestionó el papel de las altas cortes al señalar que, según él, algunas decisiones judiciales recientes han sido aceleradas para tumbar normas promovidas por el Gobierno. “Decisiones judiciales que antes se tomaban en años, ahora se toman de manera atropellada en las cortes para echar abajo leyes y decretos de carácter social”, aseguró el aspirante presidencial.

Durante el acto político, Cepeda pidió a sus seguidores salir masivamente a votar el próximo 31 de mayo y planteó las elecciones como una decisión determinante para el futuro político del país. Además, llamó a derrotar “democráticamente a la extrema derecha”.

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El candidato aseguró que durante la campaña ha realizado 153 actos públicos en distintas regiones del país y afirmó que cerca de un millón de personas han participado en esas concentraciones.

En su intervención, Cepeda también defendió el legado del presidente Gustavo Petro y afirmó que el actual Gobierno ha enfrentado ataques políticos y bloqueos institucionales frente a las reformas sociales impulsadas en los últimos cuatro años.

El evento en Cartagena fue el penúltimo acto masivo de plaza pública del candidato presidencial. El cierre definitivo de campaña está previsto para este domingo en Barranquilla, antes de la jornada electoral del 31 de mayo.

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Antes de la intervención de Cepeda también participaron dirigentes políticos que respaldan su candidatura, entre ellos María José Pizarro, Luis Gilberto Murillo, Camilo Romero, Alexander López, Juan Fernando Cristo y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.