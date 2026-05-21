¿Qué significa apache? El origen del término que enfrentó a Cepeda y Uribe

El expresidente Álvaro Uribe calificó a Iván Cepeda como un “apache solapado escondido en el eslogan de la paz”, luego de suspender su agenda en Medellín debido a una protesta cerca de su casa. Ante esto, el candidato presidencial respondió: “Significa que es un racista. Uribe muestra con eso al país su verdadera naturaleza”. Cepeda defendió la diversidad étnica del país y recordó que su fórmula vicepresidencial es una lideresa indígena, exigiéndole al exmandatario no ser racista.

Significado de apache en el contexto de Antioquia

En Antioquia, la palabra "apache" se utiliza de manera coloquial y su interpretación depende del tono de la conversación. Las dos formas más comunes para emplearla son:



Persona brusca: se refiere a alguien grosero, tosco, agresivo al hablar o con malos modales.

se refiere a alguien grosero, tosco, agresivo al hablar o con malos modales. Persona problemática: define a un individuo callejero, conflictivo, desordenado o considerado de "mala pinta".

Actualmente, el término es visto como despectiva y clasista, dado que históricamente se usó para señalar a personas bajo el estereotipo de "incivilizadas".

Historia de los apaches de París en el siglo XIX

El componente histórico de esta palabra también se traslada a Europa. En París, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la prensa y la policía denominaban “apache” a las pandillas juveniles y delincuentes callejeros de los barrios pobres. Los periódicos franceses de la época realizaban una comparación sensacionalista y racista, equiparando a estos delincuentes con la imagen estereotipada de los indígenas de Norteamérica, descritos erróneamente como “salvajes”.

Estos grupos parisinos se caracterizaban por robos, peleas y una vestimenta particular con gorra, pañuelo y chaquetas ajustadas.

El origen del pueblo indígena Apache

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Desde el punto de vista cultural, el pueblo Apache es el conjunto de comunidades indígenas originarias del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos y del norte de México, una identidad cultural que dista de las cargas peyorativas adoptadas posteriormente en Europa y Sudamérica.

Lo cierto es que se desconoce a qué se refería el expresidente Uribe al decir que Iván Cepeda es un "apache".