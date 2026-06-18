La emoción no cambiará los resultados: mindefensa llama a la calma y despliega operativo electoral

Ya está activo un amplio dispositivo de prevención y seguridad de cara a la segunda vuelta de elecciones presidenciales. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el principal desafío de las autoridades será evitar que la polarización, la desinformación o eventuales hechos de violencia afecten la jornada electoral y el respeto por los resultados.

Un total de 1'230.000 personas van a estar protegiendo los votos para darles tranquilidad a los electores y no de la fuerza pública. Destaca el ministro que son 374.000 testigos electorales de las diferentes campañas, 850.000 jurados de votación, 3.946 integrantes de la Procuraduría, 4.400 de la Personería y 2.100 de la Defensoría. Por eso hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y confiar en las instituciones, al advertir que el ambiente político se ha tornado cada vez más emocional.

“Frente a unos posibles eventos que se pudieran llegar a presentar, como disturbios o vandalismo, la clave siempre será la prevención. Y frente a la prevención, hay cuatro líneas importantes. La primera de ellas es: invitamos a todos los colombianos a que mantengamos la calma. Alterarnos no va a cambiar los resultados. A que después de votar permanezcan en sus casas tranquilos”, dijo.

Elecciones / Imagen de referencia / Foto: Registraduría Nacional

En Bogotá y ante la alerta por disturbios o alteraciones de orden público, estarán listos 12.500 policías, incluidos 3.400 uniformados adicionales, junto con 46 secciones de la UNDMO y 21 pelotones del Ejército Nacional.



A nivel nacional, la fuerza pública contará con 408.000 integrantes, de los cuales 248.000 estarán dedicados directamente a la seguridad de las elecciones y 160.000 continuarán operaciones en el resto del territorio.

El dispositivo incluye capacidades de drones, antidrones, blindados, fuerzas especiales, policía militar y un Puesto de Mando Unificado Cibernético para proteger la infraestructura tecnológica del proceso electoral.

Las autoridades también fortalecieron las labores de inteligencia electoral mediante el análisis de más de 208.000 datos, lo que permitió ampliar de 67 a 90 los puntos priorizados para seguimiento en el país. Adicionalmente, se mantendrán activas las líneas 157 y 107 para recibir denuncias sobre delitos electorales, con recompensas de hasta $50 millones por información relacionada con estos hechos, hasta $200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta $1.000 millones por datos que permitan proteger a candidatos presidenciales.