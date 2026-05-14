La paz también se construye en palabras y respeto: ONU llama a proteger debate democrático

El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Miroslav Jenča, aseguró que el país atraviesa un momento decisivo para consolidar una paz duradera y llamó a que el proceso electoral esté marcado por el respeto, la inclusión y las garantías para el ejercicio libre del voto.

Jenča recordó que, como lo ha señalado el secretario general de la ONU, António Guterres, “cuando la democracia es inclusiva y respeta los derechos humanos, se convierte en una fuerza poderosa para la dignidad, la estabilidad y la paz”.

En ese contexto, explicó que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia decidió sumarse al compromiso por unas elecciones libres y en paz, iniciativa impulsada por la Defensoría del Pueblo.

El representante de la ONU insistió en que, en medio del actual escenario político y electoral, resulta fundamental que el debate público esté guiado por el respeto. Por eso, hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a promover un lenguaje constructivo, fortalecer la escucha y rechazar cualquier forma de estigmatización, odio y violencia.



Además, advirtió sobre la importancia de prevenir expresiones de violencia contra las mujeres y garantizar condiciones adecuadas para la participación democrática.

“Hacemos un llamado a todos los actores a promover un lenguaje constructivo y respetuoso, fortalecer la escucha y rechazar toda forma de estigmatización, odio y violencia, incluida la violencia contra las mujeres”, señaló Jenča.

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Jenča también afirmó que es “imperativo” que todos los colombianos puedan ejercer su derecho al voto de manera libre, informada y en condiciones de seguridad. Según señaló, la construcción de paz también depende de la forma en la que se desarrolla el debate público y de las garantías alrededor del proceso electoral.

“La paz también se construye en las palabras, en el respeto y en cada voto”, concluyó el Jefe de la Misión.