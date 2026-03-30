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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Le creo más a las encuestadoras extranjeras que a las nacionales”: exsenador Rodrigo Lara

“Le creo más a las encuestadoras extranjeras que a las nacionales”: exsenador Rodrigo Lara

Lara, quien respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella, reconoció que el marco actual elevó los estándares técnicos.

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