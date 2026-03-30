“Le creo más a las encuestadoras extranjeras que a las nacionales”: exsenador Rodrigo Lara

El exsenador Rodrigo Lara reconoció la la credibilidad de las encuestas, aunque cuestionó también la fiabilidad de algunas encuestadoras en Colombia y aseguró que confía más en firmas internacionales que en las nacionales, en medio del debate electoral y la publicación de nuevos sondeos.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Lara —quien hoy respalda la candidatura de Abelardo de la Espriella— sostuvo que, aunque la nueva ley ha mejorado la calidad técnica de las encuestas, persisten dudas sobre posibles intereses detrás de algunas mediciones en el país.



¿Las encuestas en Colombia mejoraron con la nueva ley?

Lara reconoció que el marco actual elevó los estándares técnicos. Según explicó, ahora solo pueden publicarse encuestas con rigor estadístico, diferenciadas de los sondeos, y con márgenes de error más controlados.

“El instrumento hoy tiene que cumplir reglas de estadística y no puede superar un margen de error razonable”, explicó.

Además, destacó que antes existían prácticas cuestionables, como inflar muestras o trabajar con bases efectivas mucho menores a las reportadas, lo que podía distorsionar los resultados.



Sin embargo, advirtió que la clave está en el control: señaló que el Consejo Nacional Electoral debe vigilar que las encuestas cumplan realmente con esos estándares y no se manipulen los resultados.



¿Por qué desconfía de las encuestadoras nacionales?

El exsenador fue más allá y cuestionó directamente la independencia de algunas firmas en Colombia. A su juicio, las encuestadoras locales pueden estar influenciadas por intereses económicos y políticos.

“Las encuestadoras viven de estudios de mercado y están atadas a grupos económicos que tienen intereses políticos”, afirmó.

En contraste, aseguró que las firmas internacionales no tienen ese tipo de vínculos en el país, lo que, en su opinión, les daría mayor independencia al momento de medir la intención de voto.

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Por eso, mencionó que le da más credibilidad a mediciones de compañías extranjeras que, según dijo, han mostrado resultados distintos frente a algunas encuestas nacionales.

Por otro lado, Lara también planteó que las encuestas pueden incidir en el debate democrático si no tienen controles estrictos. Recordó que, en el pasado, se publicaban mediciones con alta frecuencia y baja calidad, lo que —según él— abría la puerta a manipulación.

En ese sentido, defendió que ahora haya menos encuestas, pero con mayor rigor, incluso si eso implica costos más altos para los medios.

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“El problema no es que sean más caras, sino que sean de calidad, porque de por medio está la democracia”, sostuvo.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: