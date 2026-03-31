“Lo que hace 4 años duró 2 meses, se hizo en 12 días”: CNE sobre proceso de escrutinio

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que el proceso de escrutinio de las elecciones legislativas avanzó con mayor rapidez frente a comicios anteriores, al punto de reducirse de dos meses a menos de dos semanas.

En entrevista con Mañanas Blu, el funcionario destacó que el balance general es positivo y defendió la transparencia del proceso, en medio de cuestionamientos habituales sobre posibles irregularidades.



¿Por qué el escrutinio fue más rápido que en elecciones anteriores?

Según explicó Quiroz, el proceso de consolidación de resultados para la Cámara de Representantes logró completarse en 30 departamentos en un tiempo significativamente menor al de hace cuatro años.

“El proceso que antes duraba dos meses, se hizo en cerca de 12 días”, afirmó.

El presidente del CNE indicó que esto fue posible gracias al trabajo de ocho subcomisiones y a la coordinación en los consulados en el exterior, donde también se adelantó el conteo de votos. Solo quedaron pendientes algunos pliegos provenientes de Rusia, cuya llegada se ha retrasado por factores externos.



Aunque el avance es cercano al 100 %, aún hay un punto por resolver en el departamento del Chocó. Allí se presentó un desacuerdo entre delegados, que deberá ser analizado por la sala plena del CNE una vez lleguen los documentos correspondientes.

El resto del país ya cuenta con resultados consolidados y credenciales entregadas a los representantes electos.



¿Cuándo comenzará el escrutinio del Senado?

Quiroz confirmó que el siguiente paso será el conteo nacional para el Senado, que iniciará de inmediato y que, según las proyecciones del CNE, también se resolverá en cuestión de días.

El funcionario evitó dar una fecha exacta, pero insistió en que la meta es mantener la misma rapidez observada en la Cámara.



¿Hubo irregularidades o indicios de fraude?

Frente a las dudas sobre posibles inconsistencias, el presidente del CNE aseguró que no se detectaron alertas en el sistema electoral.

Publicidad

Explicó que la diferencia entre el preconteo y el resultado final fue prácticamente nula, lo que, a su juicio, demuestra la solidez del proceso.

Además, señaló que misiones de observación internacional destacaron el desarrollo de las elecciones y manifestaron interés en acompañar también los comicios presidenciales.



¿Qué viene para las elecciones presidenciales?

El CNE ya avanzó en la organización del tarjetón para las elecciones presidenciales. Según Quiroz, ocho campañas solicitaron cambios en sus logos, los cuales ya fueron aprobados.

También explicó que existe una fecha límite para que los candidatos puedan retirarse sin aparecer en el tarjetón, la cual depende del momento en que la Registraduría Nacional del Estado Civil envíe a imprimir los formularios.

Publicidad

Una vez se inicie la impresión, no habrá posibilidad de modificaciones, salvo situaciones excepcionales.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: