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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / “Lo que hace 4 años duró 2 meses, se hizo en 12 días”: CNE sobre proceso de escrutinio

“Lo que hace 4 años duró 2 meses, se hizo en 12 días”: CNE sobre proceso de escrutinio

Quiroz confirmó que el siguiente paso será el conteo nacional para el Senado, que iniciará de inmediato.

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