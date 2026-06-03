Los inamovibles de Fajardo para hablar de alianzas con Cepeda o De la Espriella

La expectativa sobre el futuro político del excandidato presidencial Sergio Fajardo y el destino de más de un millón de votos obtenidos en la primera vuelta continúa abierta.

En un pronunciamiento realizado tras conocerse los resultados electorales, Fajardo señaló que no respaldará de manera inmediata a ninguno de los candidatos que avanzaron a la segunda vuelta y que primero analizará sus propuestas y participación en los debates que se desarrollarán durante la campaña.

La posición de Fajardo estuvo una de las más esperadas en el nuevo escenario electoral, debido a que su caudal de votos podría tener incidencia en la definición de la Presidencia. Durante su intervención, explicó que escuchará las iniciativas programáticas de los aspirantes y evaluará la manera en que aborden los principales desafíos del país antes de tomar cualquier determinación.

Horas antes de ese anuncio, Fajardo presentó el denominado “Decálogo del Millón de Votos”, un documento compuesto por diez puntos que, según manifestó, recoge las prioridades y principios defendidos durante su campaña. Entre los temas planteados se encuentran la reducción de la polarización política, la defensa de la Constitución y de la independencia de poderes, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad en los territorios.



El documento también incluye propuestas relacionadas con la educación, la salud, las oportunidades para los jóvenes, la garantía de derechos para poblaciones vulnerables, el desarrollo productivo con inclusión social y una política exterior basada en el interés nacional. Además, plantea la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en las regiones y promover condiciones para la generación de empleo y la atracción de inversión.

Con esta postura, Fajardo mantiene abierta la discusión sobre el respaldo de su electorado en la segunda vuelta presidencial.