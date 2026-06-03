Ni con Abelardo, ni con Cepeda, Oviedo dice: "No más cafés"

Juan Daniel Oviedo se pronunció sobre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuestionando a los dos candidatos que estarán en el tarjetón el próximo 21 de junio.

“La mayoría de los colombianos ya sabe que va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso. Hay cosas que si tengo claras: este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piensa distinto”, dijo Oviedo.

En el mismo sentido aseguró que los colombianos necesitan más debates para poder tomar decisiones de cara a la segunda vuelta.

“La responsabilidad no está en una reunión privada mía, hoy lo mínimo que merece el país son debates entre los dos candidatos ganadores. No necesitamos que firmen sobre mármol o piedra, no queremos saber más contra qué están en contra, queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quien, para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir, no más cafés, más debates”, dijo Oviedo.



Es importante recordar que la representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal había invitado a Oviedo a tomarse un café.

Por su parte la senadora Paloma Valencia invitó a un café a Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López, diciendo que los quería convencer de que no apoyaran a Iván Cepeda.