“Me debo a Bogotá y aquí seguiremos”: Juan Daniel Oviedo tras derrota en primera vuelta

Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta presidencial de este 31 de mayo, en la que su fórmula política ocupó el tercer lugar y quedó por fuera de la contienda definitiva, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, aseguró que continuará impulsando su proyecto político desde Bogotá y anunció que en los próximos días definirá su posición frente a la segunda vuelta.

El excandidato afirmó que la decisión sobre el rumbo que tomará su movimiento será comunicada oficialmente al país el próximo 3 de junio a las 10 de la mañana. Según explicó, el escenario electoral que dejaron las urnas requiere una reflexión profunda sobre el papel que jugará el centro político en la nueva etapa de la campaña presidencial.

“Es increíble que Colombia se debata su futuro alrededor del machismo y la homofobia. Esa es una decisión que debo asumir como líder político del centro que quiero ser y la estaremos anunciando el próximo 3 de junio al país a las 10 de la mañana”, manifestó Oviedo tras conocerse los resultados.

El dirigente político también aprovechó para enviar un mensaje a quienes respaldaron su candidatura durante la campaña. “Lo más importante que quiero dejar de mensaje es que yo, como proyecto político, me debo a Bogotá y aquí seguiremos”, señaló, dejando claro que mantendrá su actividad política en la capital del país.



Frente a la posibilidad de otorgar libertad a sus votantes para la segunda vuelta, Oviedo indicó que el resultado electoral debe ser interpretado con cautela y como una señal sobre el tipo de liderazgo que buscan los colombianos. En ese sentido, sostuvo que el mensaje de las urnas refleja un deseo de renovación y de construcción de nuevas alternativas políticas.

“Se trata no de dejar en libertad. Las reglas eran que cumplíamos la palabra hasta el 31 de mayo, pero hoy el mensaje político de esta votación debe ser interpretado como que el país no quiere volver a proyectos políticos que representan el pasado, que quiere un presente”, concluyó el excandidato vicepresidencial.