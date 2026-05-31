Así reaccionan redes sociales a resultados de primera vuelta: Cepeda vs. De la Espriella

Tras conocerse el resultado de las votaciones de primera vuelta presidencial, en las que Abelardo De la Esperiella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta, luego de ser los candidatos más votados, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar.

Una de las primeras en reaccionar fue la senadora María Fernanda Cabal, quien por medio de su cuenta de X felicitó a De la Espriella e indicó que el país va a derrotar a Petro en segunda vuelta.

“Vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda. No nos podemos equivocar”.

Felicitaciones @ABDELAESPRIELLA vamos firmes por la patria en segunda vuelta. El país a votar para derrotar a Petro y su camarada Cepeda.



No nos podemos equivocar. — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 31, 2026

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa indicó que, aunque habrá segunda vuelta, el candidato de derecha va liderando la contienda electoral.



“@AbDeLaEspriella va liderando en esta contienda. Clave rodearlo ahora que es la ÚNICA opción para evitar la continuidad de la extrema izquierda en el poder”.

Aunque habrá 2da vuelta es de reconocer que: Pese a la maquinaria del Gobierno Nacional, la incidencia en política de @PetroGustavo, la persecución de la oposición, el proselitismo armado de los grupos beneficiarios de la #PazTotal y la incidencia de los clanes políticos que se… pic.twitter.com/fAHKvc0rqI — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) May 31, 2026

Otro de los personajes que felicitó a Abelardo de la Espriella fue Miguel Polo Polo, quien manifestó que ahora el país debe estar más unido que nunca.

“¡Ahora más unidos que nunca! El pasado es pasado; miremos al futuro. Abelardo de la Espriella Presidente”.

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Tomas Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe, manifestó que: “El hecho que Cepeda no haya ganado en primera vuelta es una gran ganancia para Colombia”. Asimismo, felicitó al candidato de derecha y expresó su admiración a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo.

De igual forma, el expresidente Andrés Pastrana, mostró su apoyo a De la Espriella e indicó que en segunda vuelta le espera un reto para derrotar el “proyecto autoritario de Petro”.

“Felicito al candidato @ABDELAESPRIELLA por el triunfo claro y transparente en esta primera vuelta. El reto para segunda vuelta será convocar a todos y derrotar el proyecto autoritario de Petro / Cepeda. Así el futuro democrático de Colombia estará asegurado”.

Felicito al candidato @ABDELAESPRIELLA por el triunfo claro y transparente en esta primera vuelta.

El reto para segunda vuelta será convocar a todos y derrotar el proyecto autoritario de Petro / Cepeda. Así el futuro democrático de Colombia estará asegurado. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 31, 2026

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Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe, indicó en su cuenta de X, que perdieron y reconoció el liderazgo de Valencia e indicó que en la segunda vuelta votarán por el candidato derechista.

“Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia… Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia”.

Por último, manifestó que Colombia no puede seguir en “el camino de convertirse en una sucursal del chavismo”.