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Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial

Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial

El candidato confirmó el cambio tras la renuncia de Luis Carlos Reyes por motivos familiares y presentó a un científico con trayectoria en investigación biomédica.

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