Mauricio Lizcano anuncia a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial

El candidato presidencial Mauricio Lizcano anunció a Pedro de la Torre como su nueva fórmula vicepresidencial, luego de que Luis Carlos Reyes renunciara a esa aspiración por motivos familiares.

El anuncio se realizó este 19 de marzo de 2026, donde la campaña informó que De la Torre acompañará a Lizcano en la contienda electoral.

Pedro de la Torre es químico de la Universidad del Atlántico, cuenta con una especialización en Finanzas y tiene un doctorado en Ciencias Aplicadas. Además, realizó dos estudios posdoctorales en Bioquímica y Biofísica en la Universidad Estatal de Ohio y en la Universidad de Harvard, así como en el Hospital de Ojos y Oídos de Massachusetts.

De acuerdo con la información entregada por la campaña, su trabajo se ha enfocado en el diseño de fármacos y en el desarrollo de terapias génicas relacionadas con la audición y la visión, así como en investigaciones sobre enfermedades como el Alzheimer y el cáncer.



De la Torre nació en el municipio de Piojó, en el departamento del Atlántico, donde creció en un entorno rural. Es hijo de un conductor de bus y de una artesana, y durante su infancia trabajó como ayudante en el vehículo de su padre.

El candidato Lizcano señaló que la designación hace parte de la conformación de su equipo de campaña y afirmó que la fórmula vicepresidencial responde a su propuesta de Gobierno.

Con este anuncio, la campaña oficializa el reemplazo en la fórmula vicepresidencial tras la salida de Reyes.