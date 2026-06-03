Mauricio Lizcano no apoyará ni a Cepeda ni a De la Espriella: anuncia veeduría ciudadana

El excandidato presidencial Mauricio Lizcano anunció que no respaldará a ninguno de los dos aspirantes que disputarán la segunda vuelta presidencial: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. El exministro de las TIC, que obtuvo cerca de 53.000 votos en la primera vuelta, aseguró que concentrará sus esfuerzos en ejercer vigilancia sobre ambos proyectos políticos.

“He tomado la decisión de que no voy ni con el uno ni con el otro. Y la razón es muy sencilla: lo que hemos visto los últimos días es que Colombia está realmente al borde de una guerra civil política. Es hora de hacer un alto en el camino y defender las instituciones democráticas y el país”, afirmó.

Explicó que pondrá en marcha una plataforma ciudadana para hacer seguimiento al próximo gobierno, independientemente de quién resulte elegido. La iniciativa llevará por nombre “Colombianismo” y, según explicó, no funcionará como un partido político. Su propósito será reunir a sectores de la academia, empresarios, trabajadores y medios de comunicación para ejercer control ciudadano y defender las instituciones democráticas.

Lizcano señaló que el movimiento tendrá tres líneas de trabajo: seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, construcción de soluciones a problemas nacionales (especialmente en materia tecnológica) y el desarrollo de propuestas para que la inteligencia artificial se convierta en un bien público.



La decisión tiene implicaciones políticas en un momento en el que los dos finalistas buscan sumar respaldos por fuera de sus bases tradicionales. En particular, representa un revés para la campaña de Iván Cepeda, que necesita ampliar su coalición hacia sectores de centro tras quedar a más de 600.000 votos de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta.

Aunque Lizcano hizo parte del gobierno del presidente Gustavo Petro como ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, durante la campaña presidencial marcó distancia de varias de las políticas oficiales y se presentó como una alternativa alejada de los extremos ideológicos. El anuncio se suma al de Sergio Fajardo, quien también ha manifestado que no se sumará a ninguna campaña.