MOE alerta que más del 32 % de reportes ciudadanos advierten posibles presiones al voto

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un balance preliminar de la jornada electoral y advirtió que una parte significativa de los reportes ciudadanos recibidos está relacionada con posibles afectaciones a la libertad del sufragio. Según informó la directora de la organización, Alejandra Barrios, el 32,4 % de las alertas reportadas corresponde a situaciones que podrían comprometer la autonomía de los ciudadanos para ejercer su derecho al voto de manera libre.

De acuerdo con la MOE, entre los hechos reportados se encuentran presuntos casos de compra y constreñimiento al elector mediante la entrega de dinero, bienes o beneficios a cambio del voto, así como posibles presiones dirigidas a comunidades, trabajadores y otros grupos poblacionales con el propósito de influir en su decisión electoral. La organización señaló que estas situaciones son objeto de seguimiento por parte de sus equipos de observación desplegados en el país.

Asimismo, el informe indica que el 31 % de los reportes recibidos está relacionado con posibles irregularidades en la actuación de jurados de votación y autoridades públicas durante el desarrollo de los comicios. Entre las conductas señaladas se encuentran el uso de prendas, símbolos o expresiones asociadas a campañas políticas, indicaciones directas o indirectas a los votantes sobre por quién sufragar, manifestaciones de apoyo o rechazo a determinadas candidaturas, uso indebido de teléfonos celulares, abandono de mesas de votación y posibles inconsistencias en el manejo del material electoral.

Foto: AFP

La MOE también reportó alertas relacionadas con la entrega, custodia y diligenciamiento de documentos electorales, incluyendo casos de tarjetones sin firma, con marcas previas o sin número de mesa. Estas situaciones, según la organización, podrían afectar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso electoral si llegaran a confirmarse.



Por otra parte, durante la jornada fueron recibidos diversos reportes ciudadanos sobre tarjetas electorales que presentaban manchas de impresión. Frente a esta situación, la Registraduría Nacional informó a través de sus canales oficiales que cualquier tarjetón con marcas de impresión debía ser reemplazado, con el fin de garantizar que los ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto sin inconvenientes ni dudas sobre la validez del material electoral.

La MOE precisó que, pese a estos reportes, no se registró dificultades generalizadas que impidieran a los ciudadanos acudir a las urnas y ejercer su derecho al voto.