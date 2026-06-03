MOE explica, punto por punto, por qué no son ciertas las denuncias fraude del presidente Petro

La Misión de Observación Electoral (MOE) publicó un análisis técnico sobre los resultados de la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo, tras las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta de X, donde advertía sobre posibles irregularidades en el proceso electoral y concluyó que no encontró evidencias que permitan hablar de alteraciones en el comportamiento de la votación, el censo electoral o la conformación de mesas y puestos de votación.

Uno de los puntos analizados por la MOE fue el comportamiento de las llamadas “mesas en cero”, es decir, aquellas en las que una candidatura no obtuvo ningún voto. Según la organización, existe una relación lógica entre el nivel de votación de cada candidato y la cantidad de mesas donde no se registró apoyos. Por ejemplo, los candidatos más votados, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, registraron los porcentajes más bajos de mesas en cero, mientras que las candidaturas con menor respaldo electoral concentraron porcentajes mucho más altos.

Para la MOE, este comportamiento corresponde a un patrón estadísticamente normal y no evidencia ninguna situación atípica en los resultados.

Además, frente a una de las principales denuncias que, realizadas por el mandatario, relacionada con la supuesta inclusión irregular de 885.409 nuevos votantes, la MOE explicó que el censo electoral definitivo para las elecciones presidenciales fue cerrado el 30 de abril de 2026 con 41.421.973 ciudadanos habilitados para votar.



Presidente Gustavo Petro Foto: AFP

Por lo que la organización señaló que los estos registros adicionales corresponden a una proyección operativa utilizada para facilitar la votación de colombianos en el exterior durante los días previos a la jornada electoral y no representan nuevos electores incorporados al censo.

Otro de los puntos aclarados por la MOE tiene que ver con los supuestos 696 puestos de votación nuevos y las 1.493 mesas adicionales que fueron señaladas por algunos sectores. De acuerdo con el análisis, los puestos corresponden realmente a la habilitación de consulados en el exterior durante los días de votación y no a nuevos lugares creados para la elección.

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En cuanto a las 1.493 mesas adicionales, explicó que la mayoría fueron instaladas para atender la votación anticipada de colombianos en el exterior. También se incluyeron algunas mesas por decisiones judiciales relacionadas con personas privadas de la libertad y por protocolos especiales en el Capitolio. Por lo que aclaró, que todas estas mesas hicieron parte del proceso oficial de preconteo y escrutinio.

Asimismo, la organización también respondió a las inquietudes sobre más de 5.300 mesas que registraron votaciones superiores a 300 sufragantes.

Según la MOE, en el exterior existen mesas con capacidad de hasta 700 votantes, mientras que en Colombia algunos puestos censo pueden tener potenciales de 500, 800 o incluso 1.200 electores, en el caso de Corferias, en Bogotá. Además, durante la jornada se aplicaron mecanismos operativos para agilizar la atención de votantes sin superar los límites establecidos.

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Por ello, finalmente concluyó que la alta participación registrada en algunas mesas no constituye una irregularidad, sino que corresponde al comportamiento normal de la jornada electoral, que alcanzó una participación cercana al 58 %.