Movimiento de Abelardo De La Espriella rechaza tutela que exige a candidatos asistir a debates

El movimiento Defensores de la Patria respaldó a su candidato presidencial, Abelardo De La Espriella, y aseguró que ha manifestado de forma pública y reiterada su disposición a participar en debates durante la campaña, sin necesidad de requerimientos judiciales.

Según el comunicado, el mensaje ha sido transmitido a través de su apoderado, el abogado Germán Calderón, quien reiteró que los debates son escenarios clave para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

También señaló que el candidato ha retado de manera insistente a otros aspirantes, especialmente a Iván Cepeda, a exponer sus propuestas ante el país.

El movimiento argumentó que la acción de tutela no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución.



“De acuerdo con el marco constitucional colombiano, este mecanismo tiene un carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que solo procede cuando no existen otros medios idóneos para la protección de derechos fundamentales o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable”.

También sostuvieron que la tutela no procede contra particulares en las circunstancias planteadas, al señalar que el candidato no presta un servicio público ni existe una relación de subordinación frente al accionante.

Frente al derecho a la información, el movimiento aseguró que este ya ha sido garantizado.

Abelardo de la Espriella Foto: Prensa Abelardo de la Espriella

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“El candidato ha divulgado de manera amplia su programa de gobierno, el cual se encuentra disponible en formatos accesibles a través de distintos canales, incluyendo su página web y redes sociales. Asimismo, ha participado activamente en entrevistas, encuentros regionales y espacios abiertos al público en diferentes regiones del país”.

Asimismo, indicaron que no hay evidencia de que el ciudadano haya agotado otros mecanismos, como el derecho de petición. “Tampoco se acredita la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez constitucional”.

Finalmente, el movimiento precisó que las decisiones de tutela tienen efectos particulares y no constituyen una regla general obligatoria, por lo que consideró que no pueden imponerse como una obligación que limite la autonomía de las campañas.

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En ese sentido, Defensores de la Patria reiteró que, aunque el debate es un pilar fundamental de la democracia, este debe desarrollarse respetando la libertad política de los candidatos.