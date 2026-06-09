Movimiento de Santiago Botero busca que Iván Cepeda acepte tres condiciones para apoyarlo

Carlos Fernando Cuevas, quien fue fórmula vicepresidencial de Santiago Botero y actuando como vocero del movimiento ‘Romper el sistema’, presentó un manifiesto con tres líneas programáticas que servirían como base que si es aceptado, servirá para apoyar al candidato Iván Cepeda.

Botero, conocido en redes sociales como ‘el candidato del balín’, obtuvo 0,87 % de los votos y fue el sexto de once candidatos. Pese a tratarse de una candidatura que, en principio, algunos definían de derecha, al defender que “quien robe el dinero del pueblo debe ir preso, sin beneficios penales, sin casa por cárcel, sin preacuerdos que le rebajen la condena", ahora opta por el aspirante de izquierda.

La propuesta está centrada en tres ejes: el combate a la corrupción, una política de paz y seguridad basada en la justicia y el fortalecimiento del emprendimiento mediante crédito popular y apoyo estatal a las pequeñas empresas.

El primer punto del documento plantea una política de "cero beneficios" para quienes sean condenados por delitos de corrupción contra el Estado. Según Cuevas, los recursos públicos deben ser protegidos con medidas más severas para quienes los desvíen o utilicen de manera irregular.



Entre las propuestas se encuentra la eliminación de la casa por cárcel para delitos relacionados con corrupción, la prohibición de preacuerdos que reduzcan las penas por peculado, cohecho o contratación irregular y la eliminación de regímenes especiales de reclusión para políticos condenados. Además, se propone aumentar las penas mínimas para funcionarios en ejercicio que sean hallados responsables de estos delitos.

Santiago Botero, candidato presidencial 2026. Foto: Blu Radio.

La segunda línea programática plantea una política de paz y seguridad que mida sus resultados a partir de indicadores concretos como la reducción de homicidios, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores en las zonas donde se desarrollen procesos de negociación.

El documento señala que cualquier diálogo con grupos armados debería estar condicionado a la demostración previa de voluntad de paz mediante un cese real de hostilidades. También propone suspender beneficios jurídicos a organizaciones que incumplan acuerdos o continúen afectando a la población civil.

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Asimismo, plantea que el Estado mantenga todas sus capacidades institucionales y de seguridad para proteger a los ciudadanos frente a quienes recurran a la violencia y actividades ilegales.

El tercer eje está enfocado en el fortalecimiento de la economía popular y el apoyo a los pequeños y medianos empresarios. La propuesta busca que el Estado actúe como aliado del emprendimiento mediante programas de financiación, asistencia técnica y simplificación de trámites.

Entre las iniciativas planteadas figura la creación de líneas de microcrédito a través del Banco Agrario para facilitar el acceso al financiamiento de personas de bajos ingresos y ofrecer alternativas al préstamo informal conocido como "gota a gota".

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Además, se propone la creación de un fondo denominado "Plan Semilla", con créditos blandos para emprendedores sin historial crediticio, así como la reducción de cargas tributarias y trámites de formalización para las microempresas durante sus primeros tres años de funcionamiento.

El manifiesto también contempla programas de acompañamiento técnico para empresarios en ciudades intermedias y zonas rurales, junto con metas de crecimiento empresarial que permitan evaluar el desempeño del gobierno en esta materia.