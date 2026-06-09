Movimiento "Soy Porque Somos", de Francia Marquez, anunció su apoyo a Iván Cepeda

El Movimiento Político Soy Porque Somos anunció su apoyo a la candidatura de Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta que se realizará el próximo 21 de junio.

El movimiento creado el 21 de julio de 2021 por la vicepresidenta Francia Marquez, asegura ser una coalición nacida de las luchas de los pueblos negros, indígenas, campesinos, de las mujeres, las juventudes, población LGBTIQ+ y los territorios históricamente excluidos.

Desde la coalición señalan que este es un momento decisivo para la democracia y el futuro del país, por lo que es necesario actuar con responsabilidad, unidad y esperanza.

Iván Cepeda Foto: AFP

El movimiento Soy Porque Somos reconoció los avances alcanzados en los últimos años por parte del Gobierno en temas de justicia social, igualdad, equidad, justicia étnico racial, focalización territorial del presupuesto, así como los desafíos actuales para alcanzar transformaciones de fondo.



Señalaron también que el país no debe retroceder hacia escenarios de violencia, sino por el contrario debe avanzar en una política para la vida.

“En este contexto, Colombia debe reafirmarse en una política para la vida, Colombia no puede retroceder hacia escenarios de violencia, miedo y exclusión. En coherencia con el Ubuntu, el principio colectivo de movilizarnos como Pueblos, recordamos que el cuidado de la casa grande está en nuestras manos; por esto invitamos a todas, todes y todos los colombianos a votar este 21 de junio por Iván Cepeda y Aída Quilcué”, señaló el movimiento en su comunicado.

Desde Soy Porque Somos, reafirmaron su compromiso con la defensa de la vida, la democracia y la dignidad en Colombia, por lo que aseguran que está decisión corresponde a esos principios.