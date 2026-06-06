Iván Cepeda llama a movilización social para impulsar el voto de cara a la segunda vuelta

A 15 días de la segunda vuelta presidencial, el senador Iván Cepeda hizo un llamado a la movilización social y política para respaldar el proyecto político que representa el Gobierno y aumentar la participación ciudadana en las urnas el próximo 21 de junio. También lanzó fuertes críticas contra el candidato Abelardo de la Espriella y pidió un debate público.

Desde Cali, Cepeda aseguró que el país atraviesa un momento decisivo y convocó a distintos sectores sociales a organizarse y salir a buscar los votos de quienes no participaron en la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo.

"Estamos en movilización de primer grado. Todas y todos tenemos la responsabilidad histórica de salir a conquistar los votos de quienes no votaron el 31 de mayo. Invito al movimiento social, a los maestros y maestras, trabajadores y trabajadoras, a los campesinos, a los pueblos originarios, a todo el pueblo colombiano a movilizarse, a acompañar a los jóvenes. ¡No los dejemos solos, estamos con ellos, con la primera línea siempre!", afirmó.

En su intervención, Cepeda cuestionó duramente al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, a quien acusó de representar una agenda contraria a los avances sociales, ambientales y de paz impulsados durante los últimos años.



Según el senador, una eventual llegada de De la Espriella a la Presidencia pondría en riesgo políticas relacionadas con la protección ambiental, los acuerdos de paz, las instituciones públicas y los derechos sociales.

Asimismo, insistió en la necesidad de realizar un debate público entre ambos sectores políticos. También reiteró que su equipo jurídico está recopilando denuncias relacionadas con presuntas irregularidades electorales y con contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial que circulan en redes sociales utilizando su imagen y voz.

"Vamos a debatir. Que no le siga sacando el cuerpo al debate. Nombre de inmediato a sus compromisarios", indicó, refiriéndose a Abelardo de la Espriella.

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Las declaraciones se producen en medio del inicio de la recta final de la campaña presidencial, cuando los distintos sectores políticos intensifican sus esfuerzos para conquistar a los votantes indecisos y aumentar la participación electoral de cara a la jornada del 21 de junio.