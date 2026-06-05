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Iván Cepeda recibió la camiseta de la Selección Colombia por parte de barras futboleras

El candidato presidencial Iván Cepeda dijo que este es un símbolo que representa a todos los colombianos.

Iván Cepeda recibió la camiseta de la Selección Colombia por parte de barras futboleras
Cepeda dijo que De la Espriella se está intentando robar la camiseta.
Foto: Suministrada
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se reunió en la cancha del Club Ferroviario de Puente Aranda, en Bogotá, con 32 barras futboleras y le entregaron la camiseta de la Selección Colombia. Todo esto en medio de la polémica que hay después de que una juez le prohibiera al candidato Abelardo De La Espriella usar esa camiseta para hacer campaña.

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"Este no es un mero objeto mercantil, esto nos representa como nación, es un símbolo que nos une. No le pertenece a nadie, nos pertenece a todas y a todos y por eso no podemos permitir que nos la roben. No podemos dejar que alguien venga y se arrogue la potestad de decir que representa sus ideales”, señaló Cepeda en el encuentro con las barras.

Es importante recordar que esta semana el candidato Iván Cepeda le pidió al Pacto Histórico que no utilizaran la camiseta de la Selección Colombia para hacer campaña. En su encuentro con las barras, Cepeda dijo que De la Espriella se está intentando robar la camiseta.

Iván Cepeda recibió la camiseta de la Selección Colombia por parte de barras futboleras

“Esto nos representa como Colombia, nuestro origen común, nuestro orgullo como nación y nuestra identidad. Así que señor De La Espriella, vengo aquí hoy rodeado de la juventud, del barrismo social, de los grupos que están haciendo del deporte una verdadera actividad fundamental en el país a decirle: no sea ladrón, no se nos robe la camiseta a todas y todos nosotros”, dijo el candidato presidencial.

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