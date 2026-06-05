Abogado que entuteló a Abelardo por camiseta de la Selección pide que la prohíban también a Cepeda

La polémica decisión judicial que ordenó suspender provisionalmente el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte del abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella sigue generando reacciones. Esta vez, el abogado Wilmar Bocanegra, quien interpuso la acción de tutela que dio origen al controvertido auto judicial, aseguró que la medida también debería aplicarse a otros sectores políticos, incluida la campaña de Iván Cepeda.

En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Bocanegra explicó que su intención nunca fue favorecer a un sector político específico, sino reclamar igualdad de condiciones en el escenario electoral y evitar que un símbolo que considera representativo de todos los colombianos sea utilizado como herramienta de campaña.

Abelardo De La Espriella Foto: AFP

El origen de la tutela

Según relató el abogado, la acción judicial surgió tras una experiencia personal que vivió mientras veía un partido de la Selección Colombia en un establecimiento público. Bocanegra contó que se encontraba leyendo material relacionado con las propuestas de Iván Cepeda cuando, según su versión, varios asistentes comenzaron a increparlo y a señalarlo por sus preferencias políticas.

“Comenzaron a decirme que guerrillero, que izquierdoso y todo un poco de sandeces”, afirmó durante la entrevista, al recordar el incidente que, asegura, terminó obligándolo a abandonar el lugar por recomendación del propietario del establecimiento.



Para Bocanegra, ese episodio evidenció una asociación indebida entre la camiseta de la Selección Colombia y determinados sectores políticos, particularmente después de que Abelardo de la Espriella apareciera públicamente utilizándola en actos y mensajes de carácter político.

“Si los seguidores del señor Abelardo de la Espriella no admiten que una persona que comparta pensamientos progresistas pueda ponerse la camiseta de la Selección Colombia, entonces acá no hay democracia”, sostuvo.

La camiseta de la Selección Colombia en el debate político

Uno de los puntos centrales de la discusión gira alrededor del significado de la camiseta de la Selección Colombia. Aunque Bocanegra reconoció que no se trata de un símbolo patrio en términos jurídicos, sí considera que posee un valor de unidad nacional que trasciende el ámbito deportivo.

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“No estoy diciendo que sea un símbolo patrio, pero sí es un símbolo que nos une a todos”, explicó el abogado.

Bocanegra pide que la medida también alcance al Pacto Histórico

Uno de los aspectos más llamativos de la entrevista fue la petición expresa del abogado para que la restricción no recaiga exclusivamente sobre Abelardo de la Espriella.

Bocanegra manifestó que, si la decisión judicial se mantiene, también debería ser observada por dirigentes y simpatizantes del Pacto Histórico, así como por cualquier otra campaña política.

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“Si le aplica al señor Abelardo de la Espriella, también tiene que aplicar al Pacto Histórico y a la campaña de Iván Cepeda”, señaló.

El abogado insistió en que su posición no busca beneficiar a ninguna corriente ideológica y que la discusión debe centrarse en garantizar igualdad de condiciones entre todos los actores políticos.

Esto se trata de que sea en igualdad de condiciones para todos agregó.

Durante la entrevista, los periodistas le recordaron que figuras cercanas al Pacto Histórico, como María José Pizarro, así como algunos integrantes del Gobierno Nacional, también han aparecido públicamente vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, lo que refuerza la complejidad de aplicar una medida de carácter general.

Un fallo provisional que aún no está definido

Bocanegra también destacó que la decisión conocida hasta ahora corresponde a una medida provisional y que el proceso judicial aún no ha concluido. El abogado afirmó que no esperaba que la tutela tuviera la repercusión nacional que alcanzó y reconoció que le sorprendió la amplitud de la decisión adoptada por la jueza.

No pensé que fuera a tener esas dimensiones a nivel país aseguró.

Asimismo, defendió la actuación de la funcionaria judicial y pidió respeto por las decisiones de la justicia, en medio de las críticas y cuestionamientos que ha generado el caso.