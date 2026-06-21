“No creo que vuelva a ser candidato, no seré un viejo cansón molestando a los colombianos”: Petro

En una jornada crucial para el futuro político de Colombia, el presidente Gustavo Petro entregó un balance de su gestión y fijó su postura frente al proceso electoral que definirá a su sucesor entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

Desde la mesa número uno en la Plaza de Bolívar, el mandatario fue enfático en señalar que este es el final de su carrera electoral directa, asegurando: “No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí ya como jefe de estado... No seré un viejo cansón ahí molestando a los colombianos y colombianas”.

Defensa de la democracia y fin del mandato

Frente a los cuestionamientos y rumores de una posible permanencia en el poder, Petro subrayó su compromiso con la alternancia democrática. “El presidente de Colombia no se pasa ni un segundo después del mandato que le dio su pueblo. Obedezco a mi pueblo”, afirmó categóricamente.



El mandatario defendió su legado asegurando que entrega una democracia “brillante, viva, multicolor” en comparación con el país “ensangrentado” que recibió al inicio de su periodo.

Petro también destacó los logros en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, señalando que el mapa de la violencia ha cambiado. Según el mandatario, bajo su gobierno se ha logrado una reducción continua de ocho meses en los cultivos de hoja de coca a través de la sustitución voluntaria, con 31,000 familias ya inscritas en procesos validados por la ONU.

“Aquí ya no hay guerrillas insurgentes. Ese discurso hay que acabarlo... aquí lo que hay es el narcotráfico armado retrocediendo”, puntualizó

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Vigilancia electoral y "testigos digitales"

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue el llamado a la creación de una "nueva institución popular" denominada los testigos digitales. El presidente denunció que al sistema de la Registraduría le fueron retirados "sellos fundamentales algorítmicos" como la estampilla del tiempo y el candado de seguridad, lo que, según él, permitiría cambiar los formularios E14 a voluntad.

Por ello, instó a la ciudadanía a vigilar las mesas de votación para que el resultado no sea alterado: “Cualquier ciudadano, ciudadana o joven, cualquiera en cualquier lugar del país vigile unas mesas, las apadrine para que el formulario E14 no cambie hasta el momento en que ya se defina el escrutinio”.

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Asimismo, recordó la prohibición del uso de celulares en el cubículo y la obligatoriedad para que las empresas de transporte operen normalmente durante la jornada.

Escuche aquí la entrevista: