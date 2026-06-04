“No hubo ningún fraude”: Procurador Eljach defendió transparencia de la primera vuelta presidencial

Finalizado el 100 del escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Procurador General Gregorio Eljach, le salió el paso a la narrativa impuesta especialmente por el presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en los resultados.

"No hubo ningún fraude, y que las reclamaciones, que fueron muy pocas, se resolvieron en el momento en que había que resolverlas. Cada quien tiene derecho a dudar, a preguntar, pero no a descalificar, de manera que Colombia se lució, hizo unas elecciones limpias, libres, transparentes, no hubo ningún problema, no pasó nada en orden público”, dijo Eljach.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, Eljach aseguró que la validación de los resultados corresponde exclusivamente a las autoridades electorales como el CNE y la Registraduria.

“El presidente no tiene competencia para descalificar o aceptar o no. Es el Consejo Electoral y ya lo hizo en el sentido positivo de que todo salió bien”, afirmó. Finalmente, el procurador evitó pronunciarse sobre eventuales controversias relacionadas con candidaturas o aspirantes y reiteró la necesidad de mantener la imparcialidad institucional.

