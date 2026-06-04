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“No hubo ningún fraude”: Procurador Eljach defendió transparencia de la primera vuelta presidencial

El procurador general, Gregorio Eljach, ratificó que no existieron irregularidades en el proceso de escrutinio de la primera vuelta presidencial y destacó la transparencia de las elecciones.

Gregorio Eljach, nuevo procurador general de la Nación.
Gregorio Eljach pasó de secretario del Senado, a procurador General de la Nación.
Foto: Senado.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

Finalizado el 100 del escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el Procurador General Gregorio Eljach, le salió el paso a la narrativa impuesta especialmente por el presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en los resultados.

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"No hubo ningún fraude, y que las reclamaciones, que fueron muy pocas, se resolvieron en el momento en que había que resolverlas. Cada quien tiene derecho a dudar, a preguntar, pero no a descalificar, de manera que Colombia se lució, hizo unas elecciones limpias, libres, transparentes, no hubo ningún problema, no pasó nada en orden público”, dijo Eljach.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral, Eljach aseguró que la validación de los resultados corresponde exclusivamente a las autoridades electorales como el CNE y la Registraduria.

“El presidente no tiene competencia para descalificar o aceptar o no. Es el Consejo Electoral y ya lo hizo en el sentido positivo de que todo salió bien”, afirmó. Finalmente, el procurador evitó pronunciarse sobre eventuales controversias relacionadas con candidaturas o aspirantes y reiteró la necesidad de mantener la imparcialidad institucional.

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