“No necesitamos comprar un solo voto; la gente vota por devoción”: Felipe Harman a De La Espriella

Las denuncias sobre una supuesta compra de votos en la región Caribe continúan generando controversia en medio de la recta final de la campaña presidencial. En entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y actual coordinador de la estrategia electoral de Iván Cepeda para la jornada de votación, respondió a los señalamientos realizados por el abogado y dirigente político Abelardo de la Espriella, quien ha denunciado presuntas irregularidades relacionadas con la campaña del candidato del Pacto Histórico.

Durante la conversación radial, Harman negó de manera categórica cualquier participación en actividades de compra de votos y aseguró que el respaldo ciudadano a la candidatura de Cepeda hace innecesaria cualquier práctica ilegal.

“Nosotros no necesitamos comprar un solo voto. La gente tiene infinito cariño con este proyecto político, casi que devoción”, afirmó Harman durante la entrevista.El dirigente sostuvo que el trabajo de la campaña se concentra en la organización logística y electoral de cara a la jornada democrática, especialmente en la coordinación de activistas y equipos territoriales encargados de movilizar la estructura política en los distintos puestos de votación.

La polémica por un video en Valledupar

La controversia se intensificó tras la divulgación de un video atribuido a Pedro Acuña, señalado por algunos sectores como cercano a la campaña de Cepeda en Valledupar. En la grabación, Acuña menciona la necesidad de que “la plata llegue a donde tiene que llegar” y habla de transporte, agua, almuerzos y recursos para la operación electoral.



Frente a estas declaraciones, Harman insistió en que cualquier explicación sobre el contenido específico del video debe ser dada por Acuña y no por la campaña nacional.

“Lo que dice el señor Pedro Acuña lo tendrá que responder el señor Pedro Acuña”, señaló.No obstante, el exfuncionario interpretó que las referencias económicas estarían relacionadas con aspectos logísticos habituales dentro de una campaña política, como la alimentación de testigos electorales, la hidratación de voluntarios y los mecanismos de transporte para facilitar la participación de simpatizantes, especialmente en zonas rurales.

Según Harman, dichas actividades no constituyen una infracción electoral y hacen parte de la organización operativa necesaria para garantizar la presencia de los equipos de campaña durante la jornada de votación.

El Coordinador del Pacto Histórico en el Cesar Pedro Acuña dice: “La plata va a llegar donde tiene que llegar y el dia que tiene que llegar.” Y menciona a Fredys Socarras exalcalde de Valledupar, Henry Ropero el mejor amigo de Ivan Cepeda en el Cesar, incluso Cepeda se aloja en… pic.twitter.com/hArnMNECQN — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) June 9, 2026

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Harman rechaza interpretaciones sobre compra de votos

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando los periodistas insistieron en preguntarle sobre el destino de los recursos mencionados en el video y la posibilidad de que estuvieran dirigidos a votantes.

Harman respondió reiteradamente que no existe evidencia alguna que permita concluir que se esté hablando de compra de votos.

“Aquí lo que se está diciendo es que una campaña implica unos equipos en calle y los equipos en calle van a tener que tener las garantías mínimas de hidratación para hacer su ejercicio de activismo”, explicó.El coordinador electoral sostuvo que las conclusiones sobre una eventual compra de sufragios responden a interpretaciones políticas interesadas y no a hechos comprobados.

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“¿Dónde están diciendo que van a comprar un solo voto, Néstor?”, cuestionó durante la entrevista.Asimismo, afirmó que la fortaleza de la campaña radica en la movilización ciudadana y en el respaldo popular que, según él, tiene el proyecto político liderado por Iván Cepeda.

Cuestionamientos a la financiación de otras campañas

Además de defender la actuación de su equipo, Harman aprovechó el espacio para lanzar críticas contra sectores que han promovido las denuncias. El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras pidió que las autoridades electorales y judiciales investiguen el origen de los recursos que financian las distintas campañas.

En ese sentido, hizo referencia a informaciones periodísticas relacionadas con presuntos vínculos empresariales y patrimoniales de personas cercanas a Abelardo de la Espriella, aunque sin presentar pruebas adicionales durante la entrevista.

“Yo sí quiero que ojalá el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía revisen de forma clara dónde está la financiación desmedida de las campañas”, manifestó.Las declaraciones forman parte de una estrategia discursiva que busca trasladar el foco de atención hacia los mecanismos de financiación política, un tema que históricamente ha estado en el centro del debate electoral colombiano.

