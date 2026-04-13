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ONU DDHH y MAPP/OEA piden garantías ante amenazas en la contienda presidencial

Los organismos internacionales advirtieron sobre hechos recientes de intimidación contra aspirantes a la Presidencia y pidieron reforzar las garantías para un proceso electoral sin violencia.

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