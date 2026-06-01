ONU pide blindar segunda vuelta presidencial en Colombia: que transcurra en plena libertad y respeto

Las Naciones Unidas enviaron un mensaje tras la jornada electoral en Colombia. A través de un comunicado, el representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, Miroslav Jenča, felicitó al país por el desarrollo pacífico de las elecciones, pero al mismo tiempo hizo un llamado urgente a proteger la democracia y fortalecer las garantías para la segunda vuelta presidencial.

“Felicito al pueblo colombiano por su participación inclusiva y pacífica en las elecciones presidenciales del 31 de mayo, un hito fundamental para la democracia y el futuro del país”, señaló Jenča en el pronunciamiento conocido este lunes.

El representante de Naciones Unidas destacó además el trabajo realizado por las autoridades electorales y la fuerza pública durante la jornada, asegurando que la misión internacional pudo evidenciar directamente el despliegue institucional en diferentes regiones del país para garantizar el orden y la seguridad durante las votaciones.

"Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo. Según nuestro mandato tuvimos el honor de acompañar a #Colombia en… pic.twitter.com/DIEwyk11hf — ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) June 1, 2026

“En el transcurso de la jornada electoral, la Misión, con su presencia territorial, pudo evidenciar de primera mano los esfuerzos y el compromiso de las autoridades electorales colombianas y de la Fuerza Pública para garantizar el desarrollo ordenado de los comicios”, agregó.



Sin embargo, el organismo internacional encendió las alertas de cara a la segunda vuelta presidencial e insistió en la necesidad de garantizar un ambiente de respeto y libertad para el desarrollo de la campaña electoral en las próximas semanas.

“Hago un llamado a una contienda electoral serena, sin recurso a violencia alguna, y a redoblar esfuerzos para asegurar que la campaña de la segunda vuelta presidencial transcurra en un entorno de plena libertad, seguridad y respeto mutuo”, indicó el jefe de la Misión de Verificación de la ONU.

Al pronunciamiento se sumó Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, quien destacó que durante la jornada electoral no fueron documentadas violaciones significativas a los derechos humanos. El funcionario felicitó tanto a la ciudadanía como a las instituciones del Estado por el desarrollo de las elecciones.

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“Felicitamos al pueblo colombiano por un día electoral en paz. Felicitamos también a la institucionalidad, al Ministerio Público, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Defensora del Pueblo”, expresó Campbell.

El representante de ONU Derechos Humanos aseguró además que el organismo internacional estuvo acompañando y monitoreando la situación durante toda la jornada electoral. “Hoy no hemos documentado violaciones o vulneraciones de derechos humanos significativas”, afirmó.

Finalmente, Campbell insistió en la importancia de mantener los compromisos adquiridos para garantizar unas elecciones tranquilas y transparentes en el país. “En las semanas que vienen me gustaría destacar la importancia de respetar el compromiso por unas elecciones libres y en paz y la importancia de implementar las recomendaciones de la Alerta Temprana Electoral de la Defensoría del Pueblo”, concluyó.