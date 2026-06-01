De la controversia al acierto: Atlas Intel analiza los resultados electorales y la segunda vuelta

Tras la reciente jornada electoral en Colombia, Andrei Román, CEO de la firma Atlas Intel, defendió la solidez de sus mediciones luego de que su encuesta fuera la única en capturar con precisión la tendencia de voto para la primera vuelta.

Román destacó que los resultados obtenidos son coherentes con la trayectoria global de la empresa, la cual ha sido calificada como la más exacta en procesos electorales de Brasil, Argentina y Estados Unidos.

El éxito del "Tracking" y la metodología digital

Uno de los pilares del éxito de Atlas Intel fue el uso de encuestas digitales y el sistema de "tracking", una medición de alta frecuencia que se actualiza diariamente. Román explicó que este método permite observar cambios dinámicos en la opinión pública: "Es básicamente la misma cosa que podrían pensar de una encuesta Atlas semana con metodología digital. La única diferencia es que se actualiza diariamente a partir de un concepto de muestra mueble de 3 días".



Este seguimiento diario permitió identificar el trasvase de votos en los últimos días de campaña, especialmente la reorientación de electores de Paloma Valencia hacia Abelardo de la Espriella y de otros sectores hacia Iván Cepeda en un proceso de polarización

Según Román, el último dato del tracking logró un margen de error de menos del 2% respecto al resultado final.

Abelardo De La Espriella y Paloma Valencia Fotos: AFP

Críticas a la Ley de Encuestas y relación con el CNE

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Pese a su precisión, Atlas Intel ha enfrentado procesos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). No obstante, Román aclaró que no existe una sanción definitiva: "No hubo una conclusión del CNE de que Atlas Intel cometió algún tipo de delito o cualquier irregularidad hasta ahora". El CEO fue enfático al criticar la legislación actual en Colombia, señalando que la Ley de Encuestas no ha cumplido su objetivo de mejorar la calidad de los datos.

Al respecto, Román afirmó: "Mi punto de vista es que no ha sido algo provechoso, no es algo que logró mejorar la calidad de las encuestas en Colombia... la ley de encuesta hizo cualquier otra cosa que añadir costos en términos de burocracia, abogados y básicamente un proceso burocrático que dificultó nuestro trabajo".

¿Encuestas que inflan candidatos? La respuesta de Román

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Frente a los cuestionamientos sobre si las encuestas moldean el voto o "inflan" candidatos, Román rechazó tajantemente que Atlas Intel hubiera favorecido a Abelardo De La Espriella. De hecho, señaló que los datos de su última medición pública incluso subestimaron ligeramente al candidato ganador por 6.4 puntos.

"Atlas Intel no infló ningún candidato", sentenció Román, agregando que las encuestas deben ser evaluadas por sus aciertos y no por percepciones políticas: "Las encuestas sí son pronósticos y deberían ser evaluadas en relación a sus aciertos, así como también deberían ser castigadas por el mercado... por la opinión pública, por sus contratantes, siempre cuando no hacen un buen trabajo".

Escuche aquí la entrevista: