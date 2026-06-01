Sector empresarial del Valle pide actuar con responsabilidad y respeto por resultados de elecciones

El sector empresarial y productivo del Valle del Cauca hizo un llamado a la ciudadanía en general a actuar con responsabilidad y respeto frente a los resultados de las elecciones presidenciales, en medio de la tensión que se vive en la región sobre qué podría suceder en las próximas tres semanas de cara a la segunda vuelta.

Esta petición se hace teniendo en cuenta las diferentes posturas políticas de los caleños, además de la posibilidad de alguna alteración generada en la ciudad, por algún descontento que se produzca tras conocer el resultado final.

“Hacemos un llamado muy respetuoso, pero enfático a las diferentes instituciones del Estado a respetar los resultados, a que ojalá este conteo definitivo se haga lo más rápido posible y que no haya duda de lo sucedido ayer. Pedimos a los candidatos que esperan ser los mandatarios de Colombia a que el debate sea pausado, calmado y sobretodo enfocado en el respeto y las ideas” señaló María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacifico.

Según el sector privado del departamento, el Valle del Cauca requiere un compromiso, no solo de las autoridades, sino también de la comunidad para que se mantenga un clima de confianza, estabilidad y especialmente convivencia durante los próximos días.



“Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de la institucionalidad, la democracia y la construcción de un Valle del Cauca más confiable, más competitivo y por supuesto más unido”, indicó Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

Los empresarios del departamento están pidiendo que para el 21 de junio se sigan brindando garantías de seguridad y vigilancia para garantizar el libre desarrollo de los comicios.