ONU rechaza amenazas a candidatos presidenciales y pide garantías de seguridad electoral

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, rechazó las recientes amenazas contra los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Asimismo, hizo un llamado al Estado para garantizar la seguridad de todas las personas que participan en el proceso electoral y proteger el ejercicio libre de la política.

Abelardo de la Espriella fue amenazado. Foto: EFE, X.

“Rechazo firmemente las recientes amenazas contra candidatos y candidatas presidenciales. Insto al Estado a garantizar la seguridad de todos los participantes en el proceso electoral y a proteger el libre ejercicio de la política”, aseguró a través de su cuenta de X.

El jefe de la Misión insistió en que unas elecciones libres y seguras son fundamentales para la construcción de paz en el país. “Elecciones libres son fundamentales para la paz en Colombia”, añadió.



Paloma Valencia Foto: AFP

El pronunciamiento se da luego de que, a través de redes sociales, se conociera un video en el que aparece una corona fúnebre con una cinta que incluye el nombre y la fotografía en blanco y negro de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En ese mismo contexto, también se conocieron amenazas contra el aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, cuyo nombre igualmente ha circulado en este tipo de mensajes intimidatorios. Estos hechos han encendido las alertas sobre las condiciones de seguridad de quienes participan en la contienda electoral.