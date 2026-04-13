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ONU rechaza amenazas a candidatos presidenciales y pide garantías de seguridad electoral

La misión de verificación de la ONU en Colombia condenó las recientes amenazas contra aspirantes presidenciales e instó al Estado a garantizar condiciones seguras para el ejercicio político.

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