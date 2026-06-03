Padre de Roux le escribió a Iván Cepeda y lo invitó a “reconocer el resultado de las urnas”

La tensión política que vive Colombia tras la primera vuelta presidencial llevó al padre Francisco De Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, a enviar un mensaje directo al candidato Iván Cepeda. En una charla en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el sacerdote reveló que le escribió en la madrugada posterior a las elecciones para pedirle que reconociera los resultados y ayudara a evitar una escalada de confrontación en el país.

“Lo conozco personalmente para invitarlo a dos cosas y es reconocer directamente el resultado de las urnas, no complicar eso”, afirmó De Roux al explicar las razones que lo llevaron a comunicarse con el aspirante presidencial.

La reflexión del sacerdote se conoció en medio de un ambiente político marcado por la polarización y las discusiones sobre el resultado electoral que dejó instalados en la segunda vuelta a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Más allá de las diferencias ideológicas, De Roux insistió en que el momento exige responsabilidad y respeto entre quienes piensan distinto.

Iván Cepeda Foto: AFP

Padre Francisco De Roux llama a bajar el tono de la campaña

Durante la conversación, el sacerdote explicó que su mensaje no se limitó al reconocimiento de los resultados. También buscó invitar a que la etapa final de la contienda electoral transcurra sin agresiones ni discursos que profundicen las divisiones.

“Invitar a que la campaña que siguiera no fuera una campaña agresiva”, señaló.

De Roux reconoció que Colombia llega a esta segunda vuelta con profundas heridas históricas y con visiones opuestas sobre el rumbo que debe tomar el país. Sin embargo, insistió en que ninguna de esas diferencias puede justificar el odio o la descalificación del adversario político.

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Según explicó, durante décadas distintos sectores han cometido errores y protagonizado episodios que dejaron dolor y violencia. Por eso, considera que el país debe asumir este momento con serenidad y entendiendo que las decisiones electorales responden a realidades y preocupaciones legítimas de millones de ciudadanos.

“Dentro de 20 días tenemos que construir el país juntos”

Uno de los mensajes más contundentes de la entrevista fue el llamado a pensar en el día después de las elecciones. Para De Roux, la campaña terminará pronto, pero la convivencia nacional deberá continuar.

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“Dentro de 20 días tenemos que construir el país juntos. Juntos”, enfatizó.

El sacerdote también advirtió sobre los riesgos de los discursos que presentan la elección como una batalla definitiva entre el bien y el mal. En su opinión, afirmar que el país no tiene futuro si gana uno u otro candidato solo alimenta el miedo y dificulta la reconciliación.

“Cuando en 20 días los colombianos tenemos que aceptar, con todo respeto, al presidente que la mayoría eligió, sea el que fuera”, sostuvo.

El llamado a respetar la diferencia y rechazar la violencia

De Roux aprovechó la entrevista para insistir en la importancia del respeto mutuo y del cuidado del lenguaje público. A su juicio, las palabras pueden terminar alimentando actos de violencia, especialmente en un contexto tan polarizado.

“Hemos decidido que no nos vamos a odiar”, expresó al pedir que la ciudadanía rechace las agresiones y entienda que la democracia implica convivir con posiciones distintas.

Finalmente, recordó que la búsqueda de la verdad y la construcción de país requieren escuchar a quienes piensan diferente. Por eso, reiteró que el próximo presidente, independientemente de quién resulte elegido, tendrá la responsabilidad de convocar a todos los sectores y gobernar para una nación diversa.

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Para el exjefe de la Comisión de la Verdad, el principal desafío no está únicamente en las urnas, sino en la capacidad de los colombianos para seguir compartiendo un mismo proyecto de país después de que termine la campaña.