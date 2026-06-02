Petro le responde a Trump tras su respaldo a De La Espriella: "Muere la libertad”

El presidente Gustavo Petro rechazó el apoyo público que el mandatario estadounidense, Donald Trump, le dio al candidato presidencial Abelardo De La Espriella de cara a la segunda vuelta. A través de la red social X, Petro hizo un llamado a defender la soberanía de Colombia y a votar en plena libertad.

Y es que la campaña electoral en Colombia adquirió una dimensión internacional tras las declaraciones del presidente Trump. A través de su red social Truth Social, el mandatario estadounidense felicitó a Abelardo De La Espriella por su victoria en la primera vuelta y le otorgó su "respaldo completo y total" para la votación definitiva.

Trump llamó a De La Espriella como “El Tigre”, asegurando que es un líder inteligente, fuerte y firme que busca combatir el crimen, hacer crecer la economía y detener la inmigración ilegal. Asimismo, señaló que el aspirante se enfrentará a un "marxista de izquierda radical" en la segunda vuelta y afirmó que, debido a los logros de De La Espriella y al apoyo político que este le ha brindado personalmente en el pasado, es un honor darle su respaldo, concluyendo que los resultados de esta elección serán cruciales para el futuro de las relaciones entre ambos países.

Donald Trump y Aberlado De La Espriella // Foto: AFP

Ante este pronunciamiento, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza en su cuenta de la red social X, cuestionando la intromisión extranjera en los comicios que definirán a su sucesor en la Casa de Nariño.



“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Luchó toda una generación joven de neogranadinos y neogranadinas al lado de Bolívar y Nariño para darnos Libertad y Soberanía. Si el corazón del mundo pierde su libertad y soberanía se apaga la esperanza del mundo y de Colombia”, publicó el mandatario de los colombianos.