Petro sobre resultados electorales: “A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución”

Los colombianos vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al presidente que gobernará al país en el periodo constitucional 2026-2030, entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, tras una campaña virulenta en los discursos y redes sociales.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en estas elecciones en el país y en el exterior, donde la votación comenzó el pasado 15 de junio y concluirá también este domingo.

Más de la mitad del electorado son mujeres (21,2 millones), mientras que los hombres son 20,1 millones, inscritos en 122.016 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación.

En los acto protocolarios, el presidente Gustavo Petro dio su discurso en la Plaza de Bolívar, en el que invitó a votar y destacando de ejercer ese derecho para el futuro de los colombianos: “El mensaje indudablemente es salir a votar (…) decidir sobre Colombia. No es cualquiera la decisión que se toma hoy, todos lo sabemos más o menos informados pero se decide el futuro de uno mismo, el futuro de la familia, en mi caso particular muy intensamente, estamos en manos del pueblo”.



Gustavo Petro en evento público en Cali. Foto: Presidencia.

Y agregó: “Este es un segundo mensaje, no solo votar, la base de la democracia es la paz y eso significa entendernos. Las decisiones que tome la ciudadanía y que tome yo mismo como presidente ojalá se llenen de ese manto, Dios, energía inteligente, superior y universal para que no caigamos en los errores de Colombia. El principal que debemos evitar es que la diferencia se extinga”.

En ese mismo sentido, habló sobre su Gobierno, asegurando: “Puedo entregar un gobierno en el que no hay un preso político y nadie fue agredido por su gobierno, ningún medio se ha cerrado, ninguna expresión de pensamiento se ha aniquilado. Libertad".

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Finalmente habló de los eventuales resultados que se den a final del día y anticipó que obedecerá a lo que digan los jueces:

"Sí tengo críticas y he puesto mis denuncias al Consejo Nacional Electoral sobre la pasada justa y espero que no haya necesidad sobre esta vuelta. La decisión la toman los jueces después de evaluar las quejas que haya en el escrutinio. A los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes vale como información”.

Finalmente rechazó la injerencia, sin decir nombres de mandatarios extranjeros en las elecciones: “Rechazo la injerencia de mandatarios extranjeros que han roto nuestra constitución y nuestra ley, nunca se debió presentar ese desacato”.