El apartamento de Paloma Valencia y su curiosa coincidencia con el fallecido Luis Carlos Galán

En medio del frenesí político que marcan las recientes alianzas de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo, un detalle histórico ha capturado la atención tras el anuncio de la dupla conformada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.

El encuentro en el que la ganadora de la 'Gran Consulta por Colombia' oficializó al exdirector del DANE como su candidato a la vicepresidencia, tuvo lugar en la actual residencia de Valencia. Sin embargo, este recinto guarda un profundo peso en la historia del país: se trata del mismo apartamento en el que vivió el líder político Luis Carlos Galán Sarmiento.

Fue exactamente en ese lugar donde, en agosto de 1989, la familia Galán Pachón recibió la fatídica noticia del asesinato del entonces candidato presidencial. La coincidencia no pasó desapercibida durante la reunión de los líderes de la consulta. Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo e hijo del inmolado político, estuvo presente en el apartamento durante un almuerzo el pasado lunes y confirmó el impacto emocional que le generó volver a recorrer los pasillos de su antiguo hogar guiado por Valencia.

Como un eco del pasado que se niega a desaparecer, un detalle curioso se mantiene vigente en la propiedad: los recibos de los servicios públicos continúan llegando a nombre de Gloria Pachón, viuda de Luis Carlos Galán.



Esta anécdota trasciende lo arquitectónico para convertirse en una llamativa coincidencia política, justo en el momento en que el Nuevo Liberalismo, partido fundado por Galán, entra a respaldar la candidatura de Paloma Valencia en su carrera hacia la Casa de Nariño.