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El apartamento de Paloma Valencia y su curiosa coincidencia con el fallecido Luis Carlos Galán

La candidata presidencial recibió a su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, en un lugar cargado de historia política: el apartamento fue un escenario marcado por una histórica tragedia de los 80’s.

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