"No me consta que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo": Jota Pe Hernández

El senador electo Jota Pe Hernández, quien obtuvo una de las más altas votaciones el pasado 13 de marzo, se desligó de l a campaña a la Presidencia de Rodolfo Hernández. “No quiero estar en el mismo lugar donde esté el uribismo”, comunicó el congresista electo. En entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Hernández aseguró que, a pesar de sus diferencias, no le consta que Rodolfo Hernández esté haciendo tratos con políticos uribistas.

“No me consta que Rodolfo Hernández esté haciendo alianzas con el uribismo. No me consta que esté haciendo acuerdos programáticos, no me consta que esté entregando ministerios y no puedo ser irresponsable de afirmar algo de lo cual no tengo pruebas, pero sí necesita ser más contundente. Yo creo que una María Fernanda Cabal, una Paloma Valencia un José Obdulio Gaviria, un Óscar Iván Zuluaga, merecen una mención especial de rechazo, donde se saquen contundentemente de la campaña. Son politiqueros que le han hecho daño al país y que no pueden estar buscando donde aterrizar para seguir haciendo de las suyas”, sostuvo el congresista electo.

El senador electo Jota Pe Hernández dijo que la forma en que se dan los apoyos al candidato presidencial le generan malestar.

“Mantengo mi discurso, cuando veo en esta segunda vuelta cómo empiezan a aterrizar esas personas a las que yo he decidido enfrentar y derrotar, la verdad no me siento muy bien. Es como si se estuviesen metiendo a mi casa”, declaró el congresista electo.

“Tuve una rueda de prensa con el ingeniero en Boyacá, donde le dejé en claro que el compromiso era recibir los votos de todos los colombianos, aquí a ninguno se le puede quitar la cédula, todos tienen derecho a votar sea por el que sea. Eso hay que respetarlo. Eso estaba claro, pero cerrarle totalmente la puerta a los politiqueros corruptos que quieren reencaucharse que estaban derrotados, pero veo dos cosas: Federico Gutiérrez, una vez termina eliminado de esta contienda, sale a decir: ‘yo no necesito llamar a Rodolfo, no necesito hablar con él para decir que voy a votar por él’”, agregó.

Hernández reprochó la respuesta del exalcalde de Bucaramanga, quien en un medio internacional aseguró que iba a llamar a Federico Gutiérrez.

“Rodolfo sale en una entrevista con un medio internacional diciendo que llamó a Fico, que no le contestó y que lo va a llamar mañana. Eso genera muchísima desconfianza, eso no me genera tranquilidad, no me da garantías, porque yo no puedo traicionar a esa gente que confió en que yo iba a enfrentar y derrotar a esa politiquería corrupta”, indicó el congresista electo.