¿Qué pasará con las elecciones? Respuesta de Felipe Zuleta sobre Petro lo convirtió en tendencia

El periodista Felipe Zuleta, en entrevista con Noticias Caracol , habló de su libro "Más allá de la familia presidencial", el uno de los más vendidos en este momento.

En esa entrevista, Zuleta se refirió a la realidad política del país y qué pasaría si Gustavo Petro ganara las elecciones.

"Tengo una tesis que me cuesta sangre. Va a pasar lo mismo que en el 2018, va a ser presidente el candidato que pase a segunda vuelta con Petro, o Fajardo o Fico o Hernández. Petro llegó a un techo, se estancó, Fico sigue subiendo. El problema es que como Petro no respeta las instituciones y no le gustan es muy posible que va a ser margen muy corto entre los dos para primera vuelta. Petro no va a reconocer los resultados. Si llega a ser presidente, se va para la mierda el país", dijo.

El periodista dijo que no cree que Petro llegue a la Casa de Nariño y dio sus razones.

“Creo que no va a ser porque vea, por ejemplo, se quiere robar 18 billones de pesos de los fondos privados, ¿usted cree que esos tipos van a votar por él? Habla de democratizar. ¿Democratizar es qué? ¿Qué va a democratizar? ¿Los bancos? ‘¿los almacenes de cadena? Habla de los subsidios, pero resulta que los subsidios emperezan a los países. Hay que ayudar en ciertas cosas puntuales”, puntualizó.