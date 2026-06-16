Presidente del Partido Conservador pide a todos los sectores reconocer resultados de segunda vuelta

En medio de la pugnacidad en la que se ha convertido la elección presidencial de segunda vuelta, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, lanzó una propuesta buscando la unidad nacional: que todos los partidos políticos y sectores sociales, sin excepción, reconozcan los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio.

El llamado del expresidente del congreso está dirigido a todos los candidatos, partidos y sectores políticos para que se comprometan desde ahora a respetar los resultados de las próximas elecciones y las decisiones de las autoridades electorales legítimamente constituidas.

“Ese debería ser el 1º pacto de cualquier democracia, porque la democracia no puede servir únicamente cuando ganamos, no puede ser legítima cuando el resultado nos favorece e ilegítima cuando el resultado no nos gusta. Quien participa en una elección debe estar dispuesto a aceptar el veredicto de los ciudadanos”, fue parte de su constancia presentada ante el Congreso hoy durante la plenaria.

Ayy que bonito @LauraCVargas96 tras años de matoneo, hostigamiento y mentiras ahora sí ven lo que misteriosamente han tapado con odio y tergiversaciones.



Ojalá les dure, más allá del domingo. https://t.co/vbYEz8vMB7 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) June 17, 2026

En ese sentido, Cepeda alertó que desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales o sembrar dudas sobre los resultados debilita la confianza pública y erosiona a las instituciones. Además, destacó que el país cuenta con mecanismos de control y observación electoral, así como con la presencia de observadores nacionales e internacionales que fortalecen las garantías de transparencia para todos los actores políticos.



Este llamado se suma a la petición de otros sectores e instituciones como la Iglesia, Registraduría, entes de control, para respetar y acatar los resultados de este domingo.