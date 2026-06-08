Presidente Petro pide reforzar seguridad de candidatos previo a segunda vuelta

A dos semanas de la segunda vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X, le ordenó a la fuerza pública duplicar el cuidado de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, esto teniendo en cuenta diferentes hechos que denunció.

En su mensaje dijo: “Yo mismo he pedido no ponerme blindaje en mis actos públicos para hablarle con todo mi cuerpo corazón y cerebro a mi pueblo, pero blinden a los candidatos”

Una de estas se dio luego de que la representante a la Cámara, Claudia Romero, denunciara amenazas en su contra, tras recibir una corona fúnebre en su casa.

“Claudia Romero, detrás del CAI, Claudia ya ha recibido coronas fúnebres en su casa, el de la foto es probablemente un sicario, y han sido amenazados activistas progresistas en Zipaquirá. La simple constricción al voto ciudadano es un delito”, señaló el mandatario por medio de su cuenta de X.



En su mensaje, el presidente Gustavo Petro también habló sobre una persona que mostró un arma a activistas políticos progresistas en el Parkway de Bogotá durante esta semana, y señaló que, pese a que la persona contaba con permiso legal para tener el arma, en esta época electoral el porte de estas está prohibido para toda la ciudadanía, por lo que le pidió a la Fiscalía investigar este hecho.

Un esquema de seguridad de la UNP incluye camionetas blindadas 4x4, motocicletas, conductores y escoltas armados. Foto: Procuraduría - UNP

“La persona que sacó una pistola a activistas políticas del progresismo en el Parkway de Bogotá ya está identificada, su arma es legal, pero debe ser investigada el ¿por qué?, en esta época electoral está prohibido el porte de armas para toda la ciudadanía. Esa persona cometió un delito y debe ser investigada por la fiscalía”, agregó.

Asimismo, aseguró que por redes sociales están circulando amenazas a nombre de una campaña contra sindicalistas y maestros.

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“Está avalancha de amenazas debe suspenderse porque anuncia asesinatos masivos en Colombia”, aseguró el mandatario.

El presidente Petro señaló que la Fiscalía cuenta con los elementos informáticos suficientes para identificar los orígenes de las amenazas en todo el país.

”Hago denuncia pública de está propaganda como la de señalar a un candidato presidencial de guerrillero cuando nunca perteneció a insurgencia armada alguna ni su padre. No promuevan, criminales, el asesinato de ningún candidato presidencial, la fiscalía debe investigar si hay autoatentados artificiales con pruebas y la masiva campaña de amenazas generalizadas”, dijo.

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Frente a esto, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará en el país el próximo 21 de junio, el presidente hizo un llamado a las autoridades a duplicar sus esfuerzos en el cuidado de ambos candidatos presidenciales.