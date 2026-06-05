Petro sube tono contra EE.UU.: “me pueden meter 10.000 veces a lista OFAC y llevar preso, inténtelo"

El presidente Gustavo Petro elevó el tono de sus declaraciones este jueves durante un evento de entrega de 50.000 hectáreas en Córdoba, donde aseguró que, si un proyecto político contrario al suyo llega al poder, volverá a movilizarse.

“Si ganan, estaré yo en las calles arriesgándome. Otra vez con mi pueblo, otra vez a defender la justicia social, la democracia del pueblo, el poder de la población, las conquistas logradas con tanto esfuerzo para que una votación en un solo día las borre de un plumazo”, afirmó el mandatario.

Las declaraciones contrastan con un discurso que pronunció horas antes, en el que había señalado que se apartaría del ejercicio del poder una vez concluya su mandato, independientemente del resultado de las elecciones.

Petro también respondió al reciente respaldo expresado desde Estados Unidos a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella y lanzó fuertes cuestionamientos contra la administración del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio.



“Tengo que decir que no entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio, tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto”, señaló.

En ese mismo discurso, el jefe de Estado desafió las posibles sanciones que pudieran imponérsele desde Washington. “Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC, y si me quieren llevar preso, inténtelo, pero no bajaré la voz. Aquí antes de que quieran llevarme preso me querrán asesinar también, si los espectros de la muerte vuelven a ganar y gobernar desde la Casa de Nariño”.

Sin mencionarlo directamente, Petro también lanzó críticas al candidato Abelardo De La Espriella, haciendo referencia al tigre, símbolo de su campaña presidencial. “Aquí un tigre mataría a todos los animales de la región y a los seres humanos”, concluyó.